Ига Швёнтек — о победе над Аддад Мая в Мадриде: «Мне понадобилось некоторое время, чтобы найти правильные решения»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свою победу в четвертом круге турнира в Мадриде и предстоящий поединок против Мэдисон Кис.

«В целом я довольна своим уровнем тенниса. Конечно, в первом сете игра была нестабильной. Были такие решения, которые я приняла, которые в тот момент были ошибочными. Но я счастлива, что смогла все начать сначала и вернуться к качественной игре во второй партии. Я думаю, нет какого-то универсального способа, как это сделать. Потому что почти каждый раз это совершенно разные ощущения, редко, когда ситуации бывают одинаковые. Мне понадобилось некоторое время, чтобы найти правильные решения. Иногда это бывает сделать очень легко, это просто включается на раз-два через пару розыгрышей. А иногда надо быть очень настойчивой и десять минут пробовать, пробовать, пробовать и тогда, возможно, всё сработает.

Что касается полуфинала против Мэдисон Кис, то она такая теннисистка, которая очень мощно пробивает по мячу. Когда она в форме, то с ней играть очень сложно. Что ж, я постараюсь быть готовой к её сильной подаче. Но в целом я хочу быть сосредоточенной на себе и своей игре», — сказала Ига Швёнтек после матча.

btu.org.ua