Ига Швёнтек: “После Ролан Гаррос я не отдохнула как следует. Я не собираюсь повторять эту ошибку снова”

Первая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась эмоциями после поражения от Юлии Путинцевой на Уимблдоне

– Ваша соперница сказала, что чувствует себя так, будто это она выиграла этот матч, она вырвала эту победу. Это не касалось того, что делали вы. Что вы думаете о том, что произошло сегодня?

– Я думаю, что дело не только в одном человеке, потому что мы буквально играем теннисный матч. Здесь есть тот момент, что я же тоже играю. Я полностью позволила ей вернуться в игру во втором сете. Я не должна была этого делать. Я тоже допустила несколько ошибок. Но, безусловно, она использовала свой шанс.

– Раньше вы никогда ей не проигрывали. Что тактически она делала по-другому? На чем ей удалось сделать акцент в этот раз?

– Честно говоря, я по большей части помню свои ошибки, что я сделала не так. Сейчас мне трудно анализировать это под другим углом. Надо было бы пересмотреть этот матч. Но я была больше сосредоточена на себе и на том, как я могу улучшить свою игру. Безусловно, я чувствовала, что мой уровень энергии немного упал во втором сете. А вернуться мне так и не удалось. Я знаю, что мне нужно изменить, и я это сделаю. Но сезон на траве закончился, поэтому мне не нужно думать об этом матче с точки зрения анализа на следующую неделю, потому что по большей части всё будет совсем иначе на грунте и харде. Я не собираюсь сосредотачиваться на этом матче с точки зрения тактики или технических вещей.

– Вы очень хорошо начали этот матч, а затем пошел спад. Это был длинный отрезок для вас, весь грунтовый сезон. Как вы думаете, возможно, этот матч стал тем, который уже значил слишком много для вас?

– Я бы не сказала, что это было слишком много, потому что, очевидно, мы должны быть готовы соревноваться на самом высоком уровне в течение многих-многих недель. Наверное, я не чувствовала, что… Я не знаю. Мой запас сил для того, чтобы действительно довести себя до предела, вдруг, вроде как, опустел. Я была немного удивлена. Но я знаю, что я сделала не так после Ролан Гаррос. Я не отдохнула как следует. Я не собираюсь повторять эту ошибку снова.

После такого тяжёлого сезона на грунтовых кортах мне действительно нужно восстановиться. Возможно, это также причина. Но я думала, что смогу играть на том же уровне. Я чувствую, что на траве мне нужно немного больше энергии, чтобы продолжать быть терпеливой и принимать некоторые ошибки. Психологически я не очень хорошо выступила на этом турнире. Мне нужно лучше восстановиться после грунтового сезона, как физически, так и ментально.

– Вы сказали, что не восстановились как следует. Что, по вашему мнению, вы могли бы сделать по-другому?

– Я имею в виду то, что я буквально вернулась к работе – не теннисной, а вне корта – и мне не стоило этого делать. Возможно, в следующем году я возьму отпуск и буквально ничего не буду делать.

– Работа – это коммерческая часть (спонсоры, реклама)?

– Нет. Это дела вне корта, мои собственные дела. Мы так спланировали год, чтобы мне не пришлось много чего делать перед Олимпиадой.

– Вы поделились с нами своим анализом событий. А как насчет эмоциональной стороны? Какие эмоции вы испытываете сейчас?

– Ну, очевидно, не положительные. Я проиграла в третьем круге. Я почувствовала, что немного не доиграла. Но это теннис, поэтому надо двигаться дальше. В этом году у меня будет еще много шансов показать свою игру. Я просто сосредоточусь на этом.

– Имеете ли вы представление о своем пути к Олимпиаде, как собираетесь готовиться?

– Честно говоря, так же, как и перед любым важным турниром. Наверное, воспользуюсь этим уроком и немного больше отдохну. Я чувствую, что даже если я не очень хорошо выступила на этом турнире, учитывая весь сезон, я заслуживаю этого. Я должна буквально делать это лучше, потому что я не смогу быть способной пройти весь сезон, играя в хороший теннис. Я сосредоточусь на этом и вернусь к работе на грунте.

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