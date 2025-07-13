Ига Швёнтек – после победы в финале Уимблдона: “Я надеюсь, что теперь СМИ оставят меня в покое и дадут мне возможность просто делать свою работу”

Польская теннисистка Ига Швёнтек пообщалась с журналистами после победы в финале Уимблдона



В решающем матче травяного “мэйджора” Ига Швёнтек разгромила Аманду Анисимову, завоевав свой шестой титул Grand Slam и первый на Уимблдоне.

– Что, по вашему мнению, значит для вас эта победа на Уимблдоне именно на этом этапе карьеры? Насколько это особенный момент?

– Честно говоря, я не знаю, что ждёт меня дальше, поэтому трудно сказать. Безусловно, это очень многое значит, особенно после сезона с множеством взлётов и падений и большим внешним давлением, которое я по-настоящему оправдала только сейчас, выиграв Уимблдон.

Это ощущается как нечто нереальное. Мне кажется, теннис продолжает меня удивлять и я продолжаю удивлять саму себя.

Я очень довольна тем, как всё прошло с самого первого дня, когда мы вышли на травяное покрытие. Мы сделали всё возможное, чтобы всё пошло в правильном направлении, не строя ожиданий, а просто много работая. Это действительно многое значит для меня и даёт колоссальный опыт. Я даже не знаю, как это описать… я просто счастлива (улыбается).

– За последний год звучало немало разговоров и сомнений по поводу вашей игры, а также критики в ваш адрес и в адрес вашей команды. Как вы оцениваете тот факт, что вы не просто выиграли Уимблдон, но сделали это с сухим счётом 6:0, 6:0 в финале? Это, пожалуй, самый громкий ответ на все вопросы и претензии.

– Честно говоря, дело в том, что мы, публичные люди и профессиональные спортсмены, не можем реагировать на всё, что происходит вокруг. Мы должны фокусироваться на себе. Иногда это проще, иногда сложнее. За последние месяцы, особенно учитывая то, как меня описывали в медиа, и, к сожалению, особенно в польских СМИ – это было крайне неприятно.

Я надеюсь, что теперь они просто оставят меня в покое и дадут мне возможность делать свою работу. Потому что, как видно, мы с командой знаем, что делаем. У меня лучшие люди рядом. Я уже много чего доказала. Я понимаю, что люди хотят всё больше и больше, но это мой собственный путь, моя жизнь и моя карьера. Я надеюсь, мне дадут свободу работать так, как я считаю нужным.

– На какое место ты бы поставила победу на Уимблдоне в сравнении с другими титулами на турнирах Grand Slam?

– О, Боже, это всегда самый сложный вопрос (улыбается).

Ну, не знаю. Думаю, тот факт, что это титул на траве, безусловно делает его особенным и неожиданным. Поэтому эмоции тут, конечно, сильнее – потому что на Ролан Гаррос я знаю, что могу играть хорошо и подтверждаю это каждый год. А здесь я в этом не была уверена. Мне нужно было доказать это самой себе.

Я не стану их ранжировать, потому что с уважением отношусь ко всем остальным турнирам. Я очень много работала, чтобы выиграть каждый из них. Нет смысла выбирать между ними. Но эта победа и титул на US Open, пожалуй, ощущаются… особенными, потому что никто этого не ожидал. Это не было облегчением – это просто был хороший теннис и результат упорной работы, без лишнего давления на плечах.

– Насколько проще играть на турнире, когда ты посеяна под восьмым номером и никто ничего не ждёт? Как это повлияло на твои ощущения на протяжении этих двух недель?

– Честно говоря, дело не в номере посева. Важно, в каком состоянии ты находишься именно в этот момент. Да, я не была первой ракеткой мира с начала сезона, и мне этого, конечно, не хватало – хотелось бы, чтобы всё было иначе. Другие девушки провели отличные турниры. Я, например, не играла азиатскую серию, поэтому знала, что рейтинг у меня не будет высоким, особенно учитывая, сколько очков нужно было защищать на грунте.

Но конкретно здесь, на Уимблдоне, рейтинг вообще не имел значения. Я была полностью сосредоточена на своём развитии, на том, чтобы понять, как играть лучше на траве. Голова была занята этим, а не очками или местом в рейтинге.



– Как собираешься отпраздновать победу этим вечером? Не будешь же снова есть пасту с клубникой?

– На этот раз выберу что-то поинтереснее, чем паста с клубникой. Но пока не знаю. Мне сказали, что впереди два часа медиа-активностей. Сначала займусь этим, а потом посмотрим.

Не знаю, что придумали моя команда и семья. Они уже празднуют два часа – я бы сказала, что они уже на совсем другой стадии (улыбается). Но я к ним обязательно присоединюсь.

– Ты выиграла 24 финала из 29 в своей карьере. При этом иногда с поразительно доминирующим результатом. В чём секрет? Это в большей степени про ментальность?

– Думаю, теннис – это, в первую очередь, ментальный спорт. Но чтобы выигрывать турниры, нужно всё: и хорошая игра, и физическая готовность, и свежесть – чтобы не уставать, чтобы не проводить слишком много времени на корте в предыдущих матчах, и максимальная концентрация.

Иногда, когда я смотрю финалы других игроков, видно, что уровень падает. Финалы порой бывают не очень зрелищными, потому что давление огромное. Я стараюсь использовать опыт, который у меня уже есть.

Сегодня я просто хотела получить удовольствие от времени на Центральном корте, насладиться последними часами моей хорошей игры на траве, потому что кто знает, повторится ли это снова (улыбается). Я сосредоточилась на этом и действительно получила удовольствие.

Конечно, я волновалась – как и любой человек. Но я просто хотела сделать свою работу, вот и всё.



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