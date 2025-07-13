Уилл Бакстон: О Хорнере мы ещё услышим

Уилл Бакстон, известный британский журналист, долго сотрудничавший с официальным сайтом чемпионата, а с этого года комментирующий гонки IndyCar на американском ТВ, по-прежнему не теряет связей с Формулой 1. Кстати, в своё время он был среди тех, кто первым предсказывал, что Льюис Хэмилтон подпишет контракт с Ferrari, и оказался прав.

Сейчас Бакстон поделился прогнозом иного рода: по его мнению, если в Ferrari решат заменить Фредерика Вассёра на Кристиана Хорнера, то Хэмилтон в команде из Маранелло надолго не останется. Впрочем, это не единственный прогноз, который сделал Уилл, принимая участие в подкасте The Sports Agents.

В среду мир автоспорта узнал сенсационную новость о том, что Кристиан Хорнер уволен из Red Bull Racing, которую возглавлял с 2005 года, и его на этом посту сменил Лоран Мекис, став новым руководителем и исполнительным директором команды.

Разумеется, всех интересует, по какому сценарию могут развиваться дальнейшие события, ведь специалисты уровня Хорнера надолго без работы не остаются, и уже ходят слухи, что интерес к нему проявляют в Ferrari и Alpine

Бакстон полагает, что второй вариант более вероятен.

«Не могу представить, что это последний раз, когда мы видим Кристиана Хорнера или слышым о нём, – Уже с этого года ходят слухи, что его переманивают в Alpine, и слухи о его контактах с Ferrari. Хотя, по-моему, это менее вероятная история, чем с Alpine. У него довольно тесные связи с Флавио Бриаторе, и с моей точки зрения, этот вариант представляется более логичным.

Если же в Маранелло решат заменить Вассёра на Кристиана Хорнера, не думаю, что Льюис останется гонщиком Ferrari надолго».

Но есть и ещё одна теория, суть которой в том, что Хорнер может вернуться в Формулу 1 не просто как руководитель Alpine F1, но в качестве акционера этой команды. Ведь, например, Тото Вольффу, руководителю команды Mercedes, принадлежит треть её акций, а также Эдриану Ньюи, перешедшему из лагеря Red Bull в Aston Martin, также была предложена доля акций команды из Сильверстоуна.

Однако другой популярный телекомментатор, Дэвид Крофт, засомневался в реалистичности подобной схемы применительно к Хорнеру, не располагающему для этого достаточными финансовыми ресурсами.

Учитывая небывалый рост популярности Формулы 1, стоимость акций команд чемпионата сейчас на пике, и, по оценкам экспертов, активы Alpine f1 оцениваются примерно в $1,5 миллиарда.

Даже если предположить, что Хорнер получит от Red Bull компенсацию в размере 50 млн. фунтов стерлингов за досрочное расторжение контракта, считается, что его личное состояние находится на уровне 40 миллионов.

«Возможно, есть и другие потенциальные покупатели акций Alpine, так что ещё не факт, что Кристиан сможет приобрести какую-то долю в команде, – рассуждал Крофт в эфире телеканала Sky Sports News. – К тому же, ещё вопрос, на какие ресурсы он может рассчитывать? Хотя он очень состоятельный человек, не думаю, что у него есть такие же финансовые возможности, как у Тото Вольффа».

Для справки: Вольфф – весьма успешный инвестор, в своё время вкладывавший средства в ценные бумаги Williams, после чего ставший совладельцем команды Mercedes, и его состояние Forbes оценивает в $1,8 миллиарда.

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