Победа с разгромным счетом. Шакур Стивенсон одолел Сепеду в Нью-Йорке

Getty Images/Global Images Ukraine. Сепеда – Стивенсон

В ночь на 13 июля в американском Нью-Йорке состоялся большой вечер бокса, организованный журналом The Ring и влиятельным функционером Турки Аль-Шейхом.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг) Шакур Стивенсон (23–0, 11 КО) из США встретился с обладателем временного титула Уильямом Сепедой (33–0, 27 КО).

В первой половине боя немного эффективнее и эффектнее выглядел Сепеда – делал ставку на количество ударов, постоянно прессинговал фаворита и теснил того к канатам. Атаки по корпусу от мексиканца постоянно тревожили фаворита.

Стивенсон постепенно перехватил инициативу – превосходно двигался на ногах, улучшил работу в защите и задействовал комбинационный бокс. Из-за усталости Сепеда сбавил обороты и пропускал намного больше, чем в первых раундов.

Достаточно конкурентный бой прошел всю дистанцию и завершился победой Шакура Стивенсона. Несмотря на солидный бокс от Сепеды, судьи увидели разгромную победу американца

Шакур Стивенсон (США) – Уильям Сепеда (Мексика) – UD 12 (118–110, 118–110, 119–109)

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