Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Известный британский боксер Дерек Чисора настроен провести бой за титул WBO в супертяжелом весе.

«Хочу боя с Паркером, Фрэнк Уоррен обещал сделать этот бой. Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO? Мы с Паркером поборемся за него.

Но все зависит от Александра, все титулы пока у него и все ждут его решения», – сказал Чисора.

Ранее WBO (Всемирная боксерская организация) санкционировала следующий бой Александра Усика. Организация обязала Александра провести бой против Джозефа Паркера и дала 30 дней, чтобы боксеры договорились о поединке. Если Усик откажется драться с Паркером, то его могут лишить титула WBO.

sport.ua