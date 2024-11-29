Серрано еще более спорно проиграла Тейлор. Аманде ужасно не везет

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16 ноября в Арлингтоне, США, в андеркарде встречи между Майком Тайсоном и Джейком Полом, состоялось второе противостояние между участницами лучшего поединка 2022 года как минимум между женщинами, а, возможно, и в целом в боксе. Пуэрториканка Аманда Серрано вторично встретилась с ирландкой Кэти Тейлор.

Этого поединка ждали не просто так. Девушки любят дарить шоу. Зажигательное, яркое и интересное. Такое, с которым могут соперничать единицы мужчин. Поэтому от реванша ждали веселья.

Первый бой был супер. Насчет второго были ожидания и опасения

Первое противостояние между Амандой Серрано и Кэти Тейлор очаровало фанатов. Полная арена в США, классный поединок, горячие фанаты и споры по поводу результата.

Аманда пыталась диктовать условия противостояния, шла вперед, много попадала и выглядела великолепно. Ее не пугали габариты соперницы, она отдалась поединку по полной.

С другой стороны, Тейлор отработала в таком же зажигательном темпе, но наказывая оппонентку за ошибки. Выдержала тяжелые удары нокаутерки из Пуэрто-Рико и ответила, и не раз.

Судьи посчитали, что точность Тейлор в тот раз была важнее количества Серрано и отдали победу ирландке. Джейк Пол заявлял об ограблении, а фанаты долго дискутировали. Все, что нужно для женского бокса.

От второго поединка ждали не меньшего. Но были и опасения. Основное – из-за веса. В этот раз девушки забрались еще выше – в первую полусреднюю категорию. И если Кэти Тейлор сделала это раньше и специально, то Серрано, чтобы снова побороться за абсолютное чемпионство именно против ирландки, пришлось набирать вес. С одной стороны, это для нее не сюрприз. С другой – все же у этого должен быть предел.

Поэтому было немного непонятно, как проявит себя Серрано в поединке против более габаритной оппонентки, если придется боксировать в новых условиях, а соперница будет еще труднее. Хотелось классного поединка, а не неожиданного избиения. В него не верилось, но Аманда точно такого не заслужила. Она – настоящий воин, бьющийся до конца.

Однако биться до конца против спортсменки уровня Кэти Тейлор – маловато. Надо подходить к поединкам с умом и пониманием. И на этот раз поначалу все удавалось.

Аманда очень классно прессинговала Кэти, дергала на ногах и пробивала левой. Серрано имеет достаточно сильный удар, чтобы смущать чемпионку. Настолько, что в первых трех раундах за Тейлор стало немного тревожно.

Кэти включилась после старта. Нашла свою дистанцию, начала контратаковать. Очень хороший бокс, который визуально испортили действия ирландки. Она ударила соперницу головой и разбила бровь.

После этого чемпионка нашла путь, как смутить соперницу. Она просто начала работать по рассечению. И одно дело – делать это чисто руками, а другое – так, как это делала Кэти. Она давила в клинче головой, лбом, пыталась всеми методами разбить лицо Серрано еще сильнее.

В целом, рефери позволял это делать, поэтому Тейлор пользовалась по полной. Через несколько раундов она попала головой еще раз и полноценно разбила лицо соперницы. Рассечение выглядело действительно плохо. Настолько, что казалось, сейчас угловые или врач остановят бой. Но этого не случилось.

А произошла более открытая драка. В махаче было мало логики, но много динамики. Девушки бились открыто, стоя напротив друг друга. Зачем это было Серрано? Непонятно, учитывая, что у нее было открытое рассечение. Пропускать навстречу боковые и прямые в таком состоянии – плохая идея. Но она этим занималась.

В случае с Тейлор вопросов нет. Ей нужно было прорываться поближе, давить на травму, добивать ее и наверстывать то, что потеряла на старте. И, судя по решению судей, удалось.

Итоговый результат: 95-94, 95-94 и 95-94 в пользу чемпионки.

В этот раз результат еще более спорный, чем в первый раз. Аманда еще больше владела инициативой, еще больше попадала. Даже с травмой она забирала не только эпизоды, но и раунды. Почему отдали Тейлор? Наверное, потому, что она чемпионка. Хотя если она сделала меньше, в чем логика?

Что теперь?

Девушки обладали таким множеством титулов, что они завоевали все, что могли. И победили всех, кого хотели.

Фактически, и Тейлор, и Серрано нечего добиваться. Аманда может захотеть добиться победы хотя бы в одном поединке трилогии. Но организуется ли еще один реванш, сейчас непонятно.

Вообще, Аманде 36 лет, Кэти – 38. Серьезный возраст для боксеров. Есть ли мотивация драться дальше – главный вопрос. Физической готовности еще хватает, поэтому вопрос только в мотивации и желании биться еще.

Третий поединок безоговорочно будет таким же интересным, как и два предыдущих. Хотя когда-то здоровье должно подвести одну из участниц, учитывая количество пропущенных ударов.

sport.ua