Усик назвал пятерку лучших боксеров в мире на данный момент

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик назвал пятерку лучших боксеров в настоящее время. Александр включил в список двух британских супертяжей – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

«Первый – это Теренс Кроуфорд, второй Сауль Альверес, далее идут Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Наоя Иноуэ», – сказал Усик.

Ранее легендарный боксер Эвандер Холифилд поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Поединок пройдет в Эр-Рияде 21 декабря 2024 года.

sport.ua