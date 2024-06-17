Джервонта ДЭВИС: «Пришло время надрать задницу Ломаченко»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Американский боксер Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO) в очередной раз доказал, что является одним из самых опасных бойцов на планете, нокаутировав Фрэнка Мартина (18-1, 12 KO) и сохранив свой титул чемпиона WBA в легком весе.

После боя он рассказал, с кем бы хотел встретиться в следующем бою, начав с чемпиона IBF Василия Ломаченко, после того как стало известно, что стороны уже ведут переговоры о проведении поединка в конце этого года.

«Конечно, я готов драться с каждым из них. Мой прогноз на бой с Ломой? Пришло время надрать ему задницу.

Райан Гарсия? Он сумасшедший. Он говорил о матче-реванше. Он сказал, что я лучший в 135 и 140 фунтах. Он говорит, что хочет драться со мной снова? Я снова отшлепаю его», – сказал Джервонта.

О бое с чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном: «Вы знаете, как это будет. Все в этой комнате знают, как это будет. Думаю, это будет полезно для спорта, если мы подеремся. Сейчас или позже».

sport.ua