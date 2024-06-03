«Он не делает ничего великого». Экс-соперник Усика жаждет боя-реванша

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Хантер и Александр Усик

Американский боксер Майкл Хантер высказался об абсолютном чемпионе мира в хевивейте Александре Усике и заявил, что хотел бы провести бой-реванш с украинцем.

«Я бы хотел провести бой-реванш с Усиком. В первом бою у меня было много проблем перед началом поединка, сейчас я в гораздо лучшей форме.

Усика делает особенным дисциплина, у него есть скорость, но он не самый быстрый, у него не очень сильный удар, но его ударная мощь вызывает только уважение. Он не делает ничего большого, Усик остается очень дисциплинированным и верным себе», – сказал Хантер.

Хантер провел с Усиком в 2017 бой за титул ԜВО в крузервейте и проиграл решением судей. После этого Майкл провел серию из 12 беспроигрышных боев.

sport.ua