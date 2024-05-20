Тайсон ФЬЮРИ: «Мы с Усиком уже не дети. Приближается конец карьеры»

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Супертяж Тайсон Фьюри после поражения от Александра Усика за все титулы отметил, что доволен уже тем, что оба боксера вышли из боя без серьезных повреждений.

«Я доволен, потому что оба боксеры получили свои деньги и здоровыми возвращаются к семьям. Этим я доволен. И мы показали шоу. Мне скоро 36 лет, Усик старше. Мы уже с ним не дети. Мы уже приближаемся к завершению наших карьер, но все равно показали хороший бокс».

«Я благодарен, что мы оба здоровыми вошли в ринг и такими же идем к новому бою».

«Но посмотрим, что будет дальше. Сейчас я хочу отдохнуть, а потом мои промоутеры решат, куда мы будем двигаться дальше», – сказал Фьюри.

Ранее сообщалось, что реванш состоится в октябре.

Усик – легенда!

sport.ua