Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Звездный американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира американец Теренс Кроуфорд назвал лучшего боксера за всю историю.

«Лучший боксер в истории? Это Мухаммед Али», – отметил Кроуфорд.

Кроуфорд и Альварес проведут большой поединок в Лас-Вегасе, бой состоится 13 сентября 2025 года.

Ранее чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, кто, по его мнению, является лучшим боксером в мире независимо от весовой категории, выделив Кроуфорда.

sport.ua