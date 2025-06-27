Вице-президент Бостона: Шульга — победитель, он умеет вести мяч и бросать

Украинец высоко оценен в руководстве Селтикс

Вице-президент Бостон Селтикс по баскетбольным операциям Майк Заррен высказался о драфте НБА-2025, в котором Селтикс оформили украинца Максима Шульгу.

«Максим — крепкий парень, он вынослив, умеет вести мяч и бросать. Он просто победитель».

Селтикс отобрали украинца под 57-м номером и заключили с ним двухсторонний контракт. При этом, самого игрока выбрал Орландо Мэджик, но данный номер достался именно Селтикс.

Максим может стать третьим украинцем в составе Бостона. Ранее цвета Селтикс защищали Святослав Михайлюк и Виталий Потапенко. Дмитрий Скапинцев также находился в системе Бостона, однако в НБА так и не сыграл за Селтикс.

Шульга по итогам сезона 2024/25 был признан игроком года в конференции Atlantic-10 в NCAA. В 34 матчах сезона Максbv набирал в среднем 15,1 очка, 5,9 подбора, 4,0 передачи и 1,8 перехвата за 32,8 минуты.

Максиму — 23 года. Шульга отыграл три сезона за университет Юты Стэйт и два сезона за Вирджинский университет Содружества (VCU), а в апреле принял участие в Матче всех звезд NABC-Reese.

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