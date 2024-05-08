Ще в березні Вембаньяма відреагував на можливе отримання Гобером звання DPOY

8 травня Руді Гобер вчетверте був визнаний найкращим гравцем захисного плану НБА.

Ще в березні баскетбольний світ пліткував про можливого переможця і головними іменами були Віктор Вембаньяма та центровий «Міннесоти» Гобер.

Тоді перший пік драфту НБА-2023 прокоментував ці чутки: «Я знаю, що Руді має дуже хороші шанси виграти цю нагороду цього року, і це було б заслужено. Нехай він виграє її зараз, тому що після цього вже буде не його черга».

Сьомого травня Вембаньяму визнали новачком року в НБА.

Фото: Youtube «Bleacher Report»

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