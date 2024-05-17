Гравець «Нью-Йорка» гучно спустив гази в роздягальні перед п’ятим матчем із «Індіаною»

«Нью-Йорк» розгромив «Індіану» у п'ятому матчі серії з рахунком 121:91. «Нікс» ведуть 3-2.

За словами журналіста Фреда Каца, перед ключовою грою серії у роздягальні команди з Нью-Йорка стався кумедний епізод, який розслабив команду.

«Перед грою трапилося епічне газовипускання, яке розслабило роздягальню.

Насправді саме собою це взагалі не викликало жодної реакції. Стояла абсолютна тиша, всі погляди звернулися до того самого гравця. Той озирнувся і промовив з абсолютно незворушним обличчям: «Тут явно щось не так з трубами». І ось після цього стався справжній вибух сміху», – розповів Кац.

Фото: GiveMeSport

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