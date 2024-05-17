Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»

Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, как могла бы сложиться футбольная карьера известного украинского боксера Александра Усика:

«Задним числом трудно сказать, мог бы Усик стать футболистом. Усик – прекрасный боксер, чемпион мира, но я не знаю, какой он футболист. Сейчас он уже точно не сможет заиграть в футбол на высоком уровне, хотя и подписал контракт с Полесьем. Его время, как и Милевского, уже прошло.

Сильные стороны Усика как футболиста? Честно, не знаю, потому что не видел, как он играл даже за Полесье. Понятно, что с физикой у него проблем нет, а как там дальше… Если бы Усик подавал хорошие надежды в футболе в юности, думаю, он бы продолжил играть. Если он выбрал бокс, то это его вид спорта. Что говорить, если Саша – непобежденный чемпион мира!».

Ранее Йожеф Сабо дал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

sport.ua