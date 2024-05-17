Нападающий «Спартака» Цыплаков подписал контракт с «Айлендерс»

Максим Цыплаков. Фото Global Look Press

Максим Цыплаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» 1/2 Кажется, Максим выбрал оптимальный вариант за океаном.

Руководство «Спартака», которое хотело сохранить Максима Цыплакова за смешные для нынешнего рынка деньги, могло сколько угодно через приближенные Telegram-каналы называть информацию об интересе к нападающему со стороны порядка 15 клубов НХЛ агентскими играми, а Алексей Жамнов — в открытую иронизировать на этот счет. Интерес к парню, настрелявшему 31 шайбу в прошлой регулярке, был действительным огромным. О чем говорить, если ведущие североамериканские СМИ позиционировали его как «лучшего свободного агента из Европы»? Проще было перечислить, кому в НХЛ не нужен зрелый и голодный до нового вызова нападающий за копеечные деньги. И вчера этот интерес вполне ожидаемо материализовался в однолетнее соглашение с «Айлендерс».

Для клуба из Нью-Йорка подписание незадрафтованного европейца — практически идеальная сделка с минимальным риском. Со своим контрактом новичка он не забивает платежку, при необходимости спокойно может быть отправлен в АХЛ без процедуры прохождения драфта отказов, а летом 2025-го — станет ограниченно свободным агентом и сможет вести переговоры только с «Островитянами».

Одна из главных проблем, которую испытывали «Айлс» на протяжении последних лет — сомнительный набор проспектов и недостаточная подпитка молодежью из собственной системы. В неудачной погоне за Кубком Стэнли с Барри Тротцем дедушке Ламорелло во время обменов пришлось раздать все свои первые пики в промежуток с 2020-го по 2023 год. В нижних же раундах скаутский отдел ньюйоркцев работал из рук вон плохо, если не сказать отвратительно, набирая людей, не способных заиграть даже в АХЛ. Оттого и собственный прямой фарм-клуб из Бриджпорта приходилось поддерживать в более-менее конкурентоспособном состоянии за счет списанных ветеранов вроде Энди Андреоффа и Криса Терри.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Несколько забавно, что нападающий, которому в сентябре исполнится 26 лет, будет одним из самых молодых в атакующей линейке Патрика Руа. Из заигранных в первом раунде плей-офф форвардов младше россиянина лишь Кайл Маклин, Симон Холмстрем и Руслан Исхаков. Для ветеранской команды, ставшей в этом сезоне одной из самых старых в лиге (29,2 года, 5-е место), его возраст выглядит вполне детским.

Однако у двустороннего нападающего, умеющего играть в меньшинстве и никогда не имевшего нареканий к работоспособности, есть все шансы вписаться в островной дом престарелых. Причем не только в нижних звеньях. В серии с «Каролиной» дыры на левом фланге в топ-6 затыкал опытный прямолинейный чеккер Кэйси Сизикас и не менее топорный ролевик Хэдсон Фэшинг, которому куда привычнее играть справа. Вопрос в том, найдет ли себя слева сам привыкший играть на другом краю Цыплаков. На родной же позиции справа воспитанника красно-белых конкуренция в Нью-Йорке куда выше.

Американские журналисты уже успели напомнить, что в «Айлендерс» у Ламорелло не заиграли два других топовых нападающих из КХЛ — Ян Коварж и Анатолий Голышев. Но, в отличие от чешского и уральского мастеров, габаритный парень с прекрасными физическими данными будет более чем органично смотреться как в боттоме, так и в целом в системе Руа, который больше верит в работу, чем в талант.

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Большим подспорьем для Цыплакова станет и наличие в команде Семена Варламова, Александра Романова и Ильи Сорокина — они должны помочь ему освоиться на Лонг-Айленде и сделать его адаптацию в США максимально короткой и безболезненной. Не стоит забывать также про Владимира Малахова, который не первый год работает в клубе тренером по развитию, — ему точно по силам стать на первых порах связующим звеном между новичком без сильного английского и тренерским штабом. Как бы ни сложилась у Максима его заокеанская карьера, вернуться в «Спартак» (или другой клуб КХЛ) он всегда успеет.

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