Палмейрас – Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

Восемь команд для 1/8 финала клубного Чемпионата мира 2025 года сформировано. Сегодня начинается плей-офф раунд – самый интересный во всем турнире. Откроют его две бразильские команды: "Палмейрас" и "Ботафогу". Кстати, единственная пара соперников, которые представляют одну и ту же страну.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Начало матча запланировано на 28 июня 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире этот поединок будет транслировать “Суспільне Спорт”.

2.25 3.00 3.85 Узнать больше

Клубный Чемпионат мира 2025

Плей-офф, 1/8 финала

"Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Прямая трансляция: Суспільне Спорт (Megogo)

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу “Палмейрас” — “Ботафогу” Смотреть трансляцию

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