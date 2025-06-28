Палмейрас – Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

Восемь команд для 1/8 финала клубного Чемпионата мира 2025 года сформировано. Сегодня начинается плей-офф раунд – самый интересный во всем турнире. Откроют его две бразильские команды: "Палмейрас" и "Ботафогу". Кстати, единственная пара соперников, которые представляют одну и ту же страну.
Начало матча запланировано на 28 июня 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире этот поединок будет транслировать “Суспільне Спорт”.
2.25 3.00 3.85 Узнать больше
Клубный Чемпионат мира 2025
Плей-офф, 1/8 финала
"Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия)
Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)
Прямая трансляция: Суспільне Спорт (Megogo)
Трансляция матча
В эфире
Трансляція матчу “Палмейрас” — “Ботафогу” Смотреть трансляцию