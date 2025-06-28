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Футбол

Палмейрас – Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

Палмейрас – Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

    • Восемь команд для 1/8 финала клубного Чемпионата мира 2025 года сформировано. Сегодня начинается плей-офф раунд – самый интересный во всем турнире. Откроют его две бразильские команды: "Палмейрас" и "Ботафогу". Кстати, единственная пара соперников, которые представляют одну и ту же страну.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • Начало матча запланировано на 28 июня 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире этот поединок будет транслировать “Суспільне Спорт”.

    Палмейрас – Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

    2.25 3.00 3.85 Узнать больше

    Клубный Чемпионат мира 2025

    Плей-офф, 1/8 финала

    "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия)

    Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

    Прямая трансляция: Суспільне Спорт (Megogo)

    Трансляция матча

    Палмейрас – Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

    Палмейрас – Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

    Палмейрас – Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

    В эфире

    Палмейрас – Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

    Трансляція матчу “Палмейрас” — “Ботафогу” Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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