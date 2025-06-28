Getty Images/Global Images Ukraine. Рамирес и Дортикос

28 июня в Анахайме, США, в андеркарде противостояния между Джейком Полом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим состоится поединок за титулы WBA и WBO в тяжелом весе между 34-летним мексиканцем Хильберто Рамиресом (47–1, 30 КО) и 39-летним кубинцем Юниэлем Дортикосом (27–2, 25 КО). По статусу именно этот поединок – главный в вечере, несмотря на то, что встреча блогера и сына легенды будет основным противостоянием.

Рамирес – самый титулованный боксер крузервейта. У него больше поясов, чем у Опетаи

Джей Опетая среди большинства фанатов считается главным боксером тяжелой весовой категории. Он – небольшой левша, напоминающий многим Александра Усика, который когда-то был здесь абсолютным чемпионом. Помимо прочего, Опетая еще и нокаутер с тяжелым ударом. Однако титулов у него не так уж и много.

Хильберто Рамирес дебютировал в тяжелой весовой категории в 2023 году. Перед этим он без шансов уступил Дмитрию Биволу. Плохо выглядел, плохо атаковал и не лучшим образом защищался. Хорошо, что ушел с ринга без досрочного поражения или травм.

Впоследствии мексиканец признался, что уже не может попадать в рамки полутяжелого веса. Ему все сложнее сбрасывать вес и удерживать его, и нужно двигаться дальше. И пока это было правильным решением.

Рамирес перебрался в крузервейт победой над Джо Смитом – точно не самым ярким представителем тяжелого веса, ведь все его крупнейшие поединки прошли в полутяжах. Однако после этого Хильберто перебрался к титульным боям и ни один не упустил. Сначала побил Арсена Гуламиряна, в дальнейшем – Криса Биллем-Смита. Два поединка, два чемпиона, два титула – WBA и WBO.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Сейчас разговоров о его встрече с Опетаей больше всего. Фактически это – единственный поединок в крузервейте, имеющий смысл. Однако они не спешат. Джей говорит, что не хочет драться ни с кем другим, а выходит на промежуточные поединки, чтобы не простаивать. Мексиканец – наоборот – считает, что Опетая – боксер не его уровня. Говорит, что раньше он и не обращал внимания на австралийца, но теперь бой актуален.

Однако сначала – Дортикос, который непонятно, как и для чего появился рядом с чемпионским поясом. Ведь действительно, ничего важнее встречи Рамирес – Опетая в крузервейте нет.

Однако Юниэль есть, его следует побеждать. Тем более, что кубинец был, есть и останется навсегда опасным бойцом. По меньшей мере сила удара у него имелась раньше и никуда не делась с годами.

Дортикос – один из немногих боксеров крузервейта, которого можно назвать настоящим панчером. В 2018-м он встретился с еще одним таким – Муратом Гассиевым. Тогда они боксировали за выход в финал Суперсерии и за право драться за абсолютное чемпионство. В 12-м раунде Гассиев все же победил досрочно, а потом уступил Александру Усику в финале.

В целом Дортикос проигрывал лишь дважды, и оба раза вопросов не может быть никаких. Во второй раз Юниэль уступил Майрису Бриедису в финале второго сезона Суперсерии в крузервейте. Здесь уже решением большинства судей. Всех остальных соперников кубинец победил.

Но способен ли он сейчас побеждать действующих чемпионов – большой вопрос. Все потому, что Дортикос уже является возрастным боксером. 39 лет – это не шутки. И потому, что после Бриедиса не дрался ни с кем достойным внимания, а та встреча состоялась аж в 2020 году.

После поражения Юниэль выходил в ринг в 2021 и 2022 годах. После этого был перерыв в два года, а затем снова победил нокаутом в 2024-м. И вот теперь опять имеет длинный перерыв: на этот раз в год. Все это время Дортикос бил малоизвестных парней, поэтому его победы не выглядят убедительно. Пусть даже все они добыты нокаутами: в его умении вырубать людей мы никогда и не сомневались.

Как с таким резюме кубинец оказался возле титула? Непонятно. Возможно, за прошлые заслуги. В любом случае это лучше, чем предыдущий оппонент Опетаи, которого он просто уничтожил за четыре неполных раунда. Все же нужно уметь качественно проводить и промежуточные поединки. Вот Рамирес умеет. Бой против бывшего претендента на объединенное чемпионство, хорошего нокаутера, габаритного мужчины, кубинского бойца. Не сравнить с тем, что устроил Опетая, когда просто избил неизвестного итальянца.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Кто фаворит?

Рамирес с большим преимуществом. Букмекеры дают на его победу коэффициент 1.10. На победу Юниэля Дортикоса дают 6.60.

Шансов у кубинца действительно немного. Он и в лучшие времена был экономным бойцом, который делал только то, что надо. А в 39 лет и без нормальной, конкурентной оппозиции в течение лет – тем более. Переработать молодого парня, который собирается стать абсолютом в крузервейте и идти в супертяжелый вес, будет непросто.

Однако никогда не стоит отбрасывать шанс нокаутера. Рамирес явно держит здесь лучше, чем в полутяжелом весе в последних боях, но Дортикос бьет слишком тяжело, и удержаться на ногах против него непросто. Здесь не нужно пропускать вообще ничего серьезного, ведь риск быть нокаутированным есть все время.

Впрочем, это будет сенсация. Хильберто хорошо чувствует себя в этом весе, и убрал с пути уже двух чемпионов. В случае успеха здесь, от объединения против Опетаи его или соперника убережет только возможное объединение с чемпионом WBC, кто бы им ни был в то время. А это – большие деньги и действительно громкое противостояние. Стоит ожидать, что мексиканец будет внимателен и осторожен.

А история была бы интересная. Как кубинец не смог стать полноценно чемпионом в лучшие годы, но побил одного из главных представителей современной молодежи.

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1.07

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8.50

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