Известно, где в Украине можно посмотреть мегафайт Беринчик – Дэвис

Top Rank. Денис Беринчик и Кейшон Дэвис

Медиасервис MEGOGO стал официальным транслятором в Украине боя за титул Чемпиона мира WBO в легком весе между украинцем Денисом Беринчиком (19-0, 9 КО) и американцем Кейшоном Дэвисом (12-0, 8 KO).

Вечер бокса от Top Rank состоится в ночь с 14 на 15 февраля на арене Театра в Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк. Для Дениса Беринчика это будет первая защита чемпионского пояса по версии WBO.

MEGOGO покажет в Украине поединок Беринчик – Дэвис и весь файткард вечера по подпискам «Легкая», «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK XL». Детали относительно времени начала студии, формата, комментаторов и включений гостей сообщим позже.

Трансляция будет доступна в подразделе «Единоборства» в разделе «Спорт», на канале «MEGOGO Гонг», а также на отдельном поп-ап канале в разделе «Телевидение», который появится на сервисе в день события. Кроме этого, на медиасервисе можно будет посмотреть бои с переводом на жестовый язык от социальной инициативы MEGOGO «Смотри как слышно».

Андеркард боя украинского чемпиона возглавит поединок пуэрто-риканского боксера первого среднего веса Ксандера Заяса (20-0, 12 КО) против Славы Шпомера (20-0, 11 KO). В рамках того же вечера бокса в ринг после дебютного поражения Мартину Баколе вернется американский проспект Джаред Андерсон (17-1, 15 КО), его соперником станет грек Мариос Коллиас (12-3-1, 10 КО). Также зрители смогут посмотреть 6-раундовый бой средневеса Нико Али Уолша (10-1, 5 КО) – внука легендарного Мухаммеда Али. Визави для Нико объявят позже.

Напомним, 36-летний Денис Беринчик завоевал вакантный титул 18 мая прошлого года, победив по очкам чемпиона мира в трех категориях мексиканца Эмануэля Наваррете. С тех пор в ринг не выходил.

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25-летний Кишон Дэвис в 2024 году досрочно разобрался с экс-чемпионом мира Хосе Педрасой и Густаво Лемосом, а также перебоксировал Мигеля Мадуэно. Примечательно, что украинец и американец в свое время становились серебряными призерами Олимпийских игр в Лондоне-2012 и Токио-2020 соответственно.

sport.ua