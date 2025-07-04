ФЬЮРИ: «Если вы разбираетесь в боксе, то понимаете, что я победил Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал результат своего последнего боя – в декабре прошлого года британец уступил Александру Усику (Украина) единогласным решением судей.

«Слушайте, мой последний бой был чистой, черт возьми, победой «Цыганского короля. Если вы разбираетесь в боксе, то понимаете, что я победил Усика.

Возможно, это была политика. Называйте, как хотите. Когда объявили победителя, я дал интервью и покинул ринг. Я не собираюсь искать оправдания и принимаю тот результат.

Мне заплатили, мы подрались и разошлись. Счастливые были дни. Я вернулся к своей семье, сижу дома. Я счастлив. Тренируюсь дважды в день, могу пить пиво, когда захочу. Ем, что мне нравится. Очень много гуляю. Я могу делать все, что захочу. Знаете, почему? Потому что заслужил это», – уверен Фьюри.

После поражения от Усика британский боксер завершил профессиональную карьеру, однако теперь рассматривает вариант с возвращением на ринг.

sport.ua