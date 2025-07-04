Антонелли: Я не веду переговоры с другими командами

В последние дни пресса и болельщики обсуждают возможный переход Макса Ферстаппена в Mercedes в следующем сезоне. В Сильверстоуне Кими Антонелли, которому выступления за Mercedes формально гарантированны до конца сезона, заявил, что его не беспокоит шумиха вокруг действующего чемпиона мира, и он не ведёт переговоры с другими командами.

Кими Антонелли: «Очевидно, что вокруг происходит много событий. Я уверен, что команда делает всё возможное, чтобы обеспечить себе лучшее будущее. Я говорю не только про следующий год, но и дальнейшее будущее. Разговоров ходит много, но моя цель заключается в том, чтобы добиваться максимальных результатов вне зависимости от обстоятельств.

Я ни с кем не веду переговоры. Mercedes дали мне возможность дебютировать в Формуле 1, и я ни с кем ничего не обсуждаю. Я доволен той командой, в которой выступаю, и вполне уверен, что и команда хочет, чтобы я оставался с ними.

В моём случае надо просто делать максимум возможного и минимизировать ошибки. Я знаю, что команда верит в меня, так что нет повода для волнений».

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