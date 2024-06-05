Джек Кроуфорд провёл тесты с Aston Martin

19-летний американец Джек Кроуфорд, выступающий в Формуле 2, провёл тесты в составе Aston Martin за рулём AMR22 в Шпильберге.

Хорошая погода в Штирии позволила без проблем отработать программу. Джек проехал много коротких и длинных серий кругов, освоился с AMR22 и резиной.

Тесты стали последним шагом в программе развития молодых гонщиков для Джека, он продолжит поддерживать команду, работая на симуляторе в технологическом центре AMR – и выступать в Формуле 2.

Джек Кроуфорд: «Спасибо всем сотрудникам Aston Martin за поддержку на тестах. Мой первый день за рулем машины Формулы 1 стал отличным опытом, я наслаждался каждым кругом. Для нас день прошел чисто и гладко, без каких-либо проблем, мы завершили все задачи, которые планировали.

Для меня важно было постепенно набрать скорость и адаптироваться к машине. Ощущения оказались не такими, как раньше, особенно на скоростных участках, но я неплохо адаптировался».

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