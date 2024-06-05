Непобежденный украинец-супертяж выиграл в США у американца

Instagram. Владислав Сиренко

Украинский боксер Владислав Сиренко (21-0, 18 КО), выступающий в супертяжелом дивизионе, выступил на шоу в американском Нэшвилле.

29-летнему уроженцу Киева противостоял 37-летний американский боксер Кейт Барр (21-16-1, 8 КО).

Сиренко с самого начала установил свое доминирование и методично разбивал оппонента. Барр в каждом из раундов оказывался на канвасе, пока рефери в ринге после 4-го его падения бой не остановил.

Владислав Сиренко одержал досрочную победу.

Ранее Владислав Сиренко оценил возможный бой Ломаченко – Беринчик.

sport.ua