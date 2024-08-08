Профи или ОИ-2028? Хижняк признался, что будет делать после игр в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

На Олимпийских играх 2024 в Париже завершились соревнования в боксе в весовой категории до 80 кг. Украинский боксер Александр Хижняк стал победителем Олимпиады-2024!

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником Хижняка в финале был Нурбек Оралбай из Казахстана. Первый раунд Хижняк на записках судей выиграл (3:2), затем проиграл вторую трехминутку (2:3). Все решил третий раунд, где все судьи отдали победу украинцу – 5:0.

Ранее на Играх-2024 Александр Хижняк победил Филиппа Акилова из Венгрии, взял верх над Вандерлеем Перейрой из Бразилии (5:0), а в полуфинале в напряженном поединке одолел Арлена Лопеса.

Украинский боксер после боя поделился планами о будущем.

О том, планирует ли переходить в профессиональный бокс: Эта награда, наверное, откроет новые двери в моей жизни. Не могу сказать, это профессиональный бокс, или продолжу путь в любителях. Нужно время. Я вернусь домой, проведу время со своей семьей, а уже потом приму решение, как бы хотел дальше продолжать свою жизнь.

Есть ли желание выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе: У меня много раз спрашивали профессионалы, любители. До сегодняшней секунды отвечал одинаково: для меня было главной целью Олимпийские игры и «золото» в Париже. Вообще не рассматривал, будут ли это профессионалы или любители – все это время была только одна цель – Олимпиада в Париже.

sport.ua