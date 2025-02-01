Майк ТАЙСОН: «Я до сих пор не сумел отойти от этого на все сто процентов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон ответил на вопрос, восстановился ли он после последнего боя с известным блогером-боксером Джейком Полом.

«Я сейчас чувствую себя достаточно хорошо. Но я до сих пор не сумел полностью отойти от этого боя на 100 процентов. Однако со мной все в порядке», – сказал бывший абсолютный чемпион мира.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua