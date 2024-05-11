ШАТЕРНИКОВА: «Камбососу повезло, что он не видел тренировки Ломаченко»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины и единственная украинская чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова рассказала, как Василий Ломаченко готовится к бою против австралийца Джорджа Камбососа.

– Алина Анатольевна, Вы сейчас находитесь в Австралии вместе с командой Ломаченко. О чем сейчас говорит Василий? Какое у него настроение?

– Мы больше говорим о расписании на каждый день, потому что каждый день есть какие-то активности. Приглашали на пресс-конференцию, а потом пошли заниматься бумажной работой, которая выполняется боксером. В пятницу открытая тренировка. В среду посетили зоопарк. Но мы не говорим непосредственно о бое и вещах, которые связаны с боксерской тематикой.

– Камбосос говорил, что у Василия уже нет того запала, что раньше. Есть ли повод опасаться болельщикам Ломаченко после таких слов от австралийца?

– Каждый боксер говорит, что у него в голове. Я оцениваю, что в поединке с Хейни Ломаченко был абсолютно не потраченным боксером, несмотря на его долгую спортивную карьеру, а провел бой на топовом уровне. Каждый раунд он боксировал, как хозяин в ринге.

Меня здесь пригласили на тренировку несколько дней назад и я посмотрела, как Вася работает в зале: скакалка, работа на «лапах» и прочее. Я посмотрела, как он двигается в ринге и какая у него скорость, и хочу сказать, что Камбосос счастливчик, что не видел до боя тренировки Василия. Кстати, зал, в котором тренировались, нашли через знакомых в боксерском сообществе. Когда приехали, то увидели, что в углу есть камера слежения. Ну, камера для зала, но мы на всякий случай ее прикрыли, чтобы не было неожиданности, что кто-то может подглядывать. Сама тренировка у него классная, скорость Ломаченко поражает, когда ты у ринга наблюдаешь, как он работает, то это просто фантастика. Поэтому соперник говорит то, что он хочет говорить, а в ринге увидим.

Бой Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа состоится 12 мая 2024 года.

sport.ua