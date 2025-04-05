Промоутер Джошуа организует бой за звание абсолютного чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн завершает организацию боя за звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе между Муроджоном Ахмадалиевым и Наоею Иноуэ

«Мы завершаем согласование условий поединка Ахмадалиева с Иноуэ. Бой должен состояться в сентябре 2025 года. Этот бой состоится в Японии. Мы согласовали все условия и теперь ждем подписания контракта», – сказал Хирн.

Ранее известный американский промоутер компании Top Rank Боб Арум назвал лучшего боксера в истории. Арум выделил звездного японского боксера Наою Иноуэ – абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе.

sport.ua