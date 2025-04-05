НБА. Юта проиграла Индиане, Михайлюк набрал шесть очков

Лейкерс без помощи Лэня обыграли Нью-Орлеан

В ночь на 5 апреля состоялось десять противостояний в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс обыграли Нью-Орлеан Пеликанс — 124:108. Украинский центровой Алексей Лэнь на площадке не появился.

А вот его соотечественник, защитник Святослав Михайлюк, сыграл почти 18 минут в противостоянии между Индиана Пэйсерз и Юта Джаз (140:112). На счету украинца — шесть очков, четыре подбора, четыре ассиста и две потери.

Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерз – Юта Джаз – 140:112 (28:34, 29:25, 41:35, 42:18)

Шарлотт Хорнетс – Сакраменто Кингз – 102:125 (18:26, 31:42, 23:30, 30:27)

Бостон Селтикс – Финикс Санз– 123:103 (31:22, 29:25, 30:28, 33:28)

Торонто Рэпторз – Детройт Пистонз – 105:117 (28:29, 27:36, 22:28, 28:24)

Сан-Антонио Сперс – Кливленд Кавальерс – 113:114 (28:38, 22:29, 32:24, 31:23)

Хьюстон Рокетс – Оклахома-Сити Тандер – 125:111 (35:28, 34:25, 27:32, 29:26)

Чикаго Буллз – Портленд Трэйл Блэйзерс – 118:113 (30:33, 22:21, 40:29, 26:30)

Голден Стэйт Уорриорз – Денвер Наггетс – 118:104 (34:44, 32:16, 30:24, 22:20)

Лос-Анджелес Клипперс – Даллас Маверикс – 114:91 (29:16, 29:19, 23:25, 33:31)

Лос-Анджелес Лейкерс – Нью-Орлеан Пеликанс – 124:108 (25:30, 37:23, 31:31, 31:24)

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