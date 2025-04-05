Ваулз: Скоро увидите, что Карлос выйдет на нужный уровень

Карлос Сайнс пока уступает Алексу Элбону в скорости, в том числе так было и на субботней тренировке в Сузуке, где испанский гонщик Williams показал 11-е время, тогда как его напарник поднялся на 7-ю строчку протокола утренней сессии.

Процесс адаптации к машине FW47 продолжается, но Джеймса Ваулза это не тревожит. По словам руководителя команды Williams, он очень сильно удивится, если Карлосу понадобится на больше пяти гонок, чтобы полностью освоится за рулём этой машины.

«Мы планируем поменять шасси обеих машин, ведь по ходу сезона фактически происходит их ротация, – поделился Ваулз после субботней тренировке в эфире Sky Sports. – Но вот что мы выяснили в Китае в случае с Карлосом: после Ferrari у него остался очень специфический стиль пилотирования, и я думаю, что здесь проявляется одна из наших слабостей.

Машина Ferrari позволяет гонщику намного сильнее загружать переднюю ось, чем наши, и Алексу естественным образом удаётся с этим справляться, или он научился этому за предыдущие годы. Но хорошая новость в том, что в этот уик-энд Карлос уступает не так уж много, и вы это видели. В общем, мы кое в чём разобрались, и мне бы просто хотелось гарантировать, что это подтвердится и по ходу квалификации.

Сложности Карлоса точно такие же, с какими сталкивается в Ferrari Хэмилтон, разве что в случае с Льюисом они проявляются иначе. Всё это объясняется тем направлением в работе с машиной, которое выбирает та или иная команда, уровнем прижимной силы и особенностями поведения машины на трассе, ведь в нём отражаются различия в избранной базовой концепции шасси и идеологии, в нём воплощённой.

Могу заверить, что между машинами двух гонщиков Williams нет никакой разницы. На трёх этапах сезона Алекс и Карлос пилотировали машины, собранные на основе трёх разных шасси.

Очень сильно удивлюсь, если Карлосу на полную адаптацию к FW47 понадобится больше пяти гонок. Вряд ли ему понадобится больше времени – при его образе мыслей и отношении к делу. Он прилагает все усилия, чтобы адаптировать свой стиль пилотирования, и я это знаю.. Скоро увидите, что он выйдет на нужный уровень».

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