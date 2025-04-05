Теннисный дайджест от BTU: изменения в руководстве ATP, два топ-игрока пропустят “Мастерс” в Монте-Карло, Джокович посетит гала-вечер Laureus

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 ATP объявила, что главный исполнительный директор Массимо Кальвелли покинет свой пост в конце июня 2025 года. Пока будет продолжаться поиск его преемника, глава ATP Андреа Гауденци временно будет выполнять двойную роль председателя и CEO. Кальвелли был назначен на должность в январе 2020 года.

🗞 Тэйлор Фритц и Хуберт Хуркач не сыграют на “Мастерсе” в Монте-Карло из-за травм. Американец имеет повреждение мышц живота, а поляк пропускает уже второй подряд турнир серии 1000 из-за проблем со спиной.

🗞 Организаторы “Мастерса” в Монако обнародовали детали призового фонда, который в этом сезоне составит €6,1 млн. Чемпион в одиночном разряде заработает €946,6 тысяч, а дуэт победителей в парном разряде разделит €290,4 тысячи. Призовой чек за победу в первом раунде в одиночке – €24,500.

🗞 Новак Джокович станет одним из хедлайнеров ювелирной премии Laureus Sports Awards. 25-я церемония вручения спортивной награды от академии Laureus состоится в Мадриде 21 апреля. Среди других звездных гостей: Борис Беккер, Эдвин Мозес, Надя Команечи, Крис Хой, Кафу, Луиш Фигу. Среди теннисных номинантов этого года: Карлос Алькарас, Арина Соболенко и Токито Ода (теннис на колясках).

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🗞 Аранча Санчес Викарио, экс-первая ракетка мира и победительница четырех турниров GS в одиночном разряде, станет вице-президентом Федерации тенниса Испании и послом испанского тенниса. Анабель Медина, олимпийская медалистка и двукратная победительница турниров GS в паре, также будет занимать должность вице-президента и дополнительно руководителя по вопросам женского тенниса в испанской федерации.

🗞 По итогам первого дня соревнований показательного турнира UTS Tour в Ниме (Франция) в полуфиналах сыграют Алекс де Минор – Томаш Махач (победили Уго Умбера и Гаэля Монфиса соответственно) и Каспер Рууд – Андрей Рублев (победили Алексея Попырина и Бена Шелтона соответственно).

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