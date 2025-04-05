НХЛ. 5 шайб Вашингтона, wild-card битва за плей-офф + таблица

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В НХЛ все ближе завершение регулярного сезона, а команды активно продолжают бороться за последние плей-офф позиции.

На Востоке Детройт обыграл Каролину 5:3 и еще рассчитывает на второе wild-card место конференции. Крылья набрали 77 очков и на четыре пункта отстают от Монреаля. У обеих команд еще семь матчей до конца.

Островитяне Нью-Йорка были сильнее Миннесоты и набрали 76 очков, оставаясь в гонке за wild-card.

Вашингтон, который лидирует на Востоке, обыграл Чикаго и остается в гонке за Кубок президента. В общей таблице Лиги Столичные отстают от Виннипега на один пункт.

Регулярный сезон НХЛ

Детройт – Каролина 5:3

Вашингтон – Чикаго 5:3

Нью-Йорк Айлендерс – Миннесота 3:1

sport.ua