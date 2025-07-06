Возвращается в 50 лет. Участник матча Всех звезд НХЛ снова на льду

Тодд Бертуцци

Знаменитый канадский форвард Тодд Бертуцци, не игравший с 2014 года, возобновляет карьеру на профессиональном уровне в возрасте 50 лет в составе «Кембридж Редхокс» (ACHL)!

За 18 сезонов в НХЛ Тодд провел 1159 матчей, набрав 770 (314+456) очков и дважды был участником матча Всех звезд НХЛ (2003, 2004). Он выступал за «Айлендерс», «Ванкувер», «Флориду», «Анахайм», «Калгари» и «Детройт».

В следующем сезоне Тодд Бертуцци будет выполнять двойную работу, так как он по совместительству будет главным тренером «Кембриджа».

«Его страсть к игре заразительны. Игроки хотят выступать под руководством Бертуцци. А затем добавьте его опыт и знания, и вы получите рецепт успеха. Что касается возобновления карьеры, так он в отличной форме. К тому же, это как кататься на велосипеде – навык не теряется. Наличие имени в НХЛ заставляет людей обращать на него внимание», – сказал совладелец клуба Эрик Буассонно.

ACHL (Кубок Аллана) считается старшей лигой AAA. Это не профессиональная лига, но это все еще конкурентоспособный, высокоуровневый бренд хоккея.

sport.ua