Четыре предыдущих Кубка Украины по хоккею. Как это было

Фото Ирины Василенко. Капитан «Шторма» Евгений Ратушный с Кубком Украины-2024

Завтра, 24 сентября, в одесском Дворце спорта стартует пятый розыгрыш Кубка Украины по хоккею. Как и большинство предыдущих, снова на фоне скандальной ситуации, задержавшей старт хоккейного сезона. На этот раз в соревнованиях не будет участвовать действующий обладатель трофея. Соответственно, будет новый победитель. Вернее, новый-старый. Sport.ua вспоминает, как проходили предыдущие четыре Кубка Украины.

2007-й: Первый триумф «Сокола»

Первый в истории Кубок Украины был разыгран в течение 20-24 марта 2007 года по инициативе нового президента Федерации хоккея Украины Анатолия Брезвина. Кубковым турниром ФХУ тогда решила заменить плей-офф национального чемпионата, вручив золотые награды победителям регулярки – киевскому АТЕКу.

Соревнования проходили в два этапа с участием шести команд. На первом коллективы были разделены пополам и определили по итогам группового турнира дуэт финалистов. Победителем группы А стал «Сокол», победивший 18:2 донецкий «Донбасс» и 9:1 – земляков из АТЕКа. Еще в одном матче АТЕК одолел «Донбасс» 10:3.

Как и «Донбасс» в другом трио, был свой явный аутсайдер и в группе В. Клуб «Львов» проиграл киевским «Беркуту» и «Компаньону» с неприличными результатами 5:22 и 1:14. Дерби двух столичных коллективов выиграл 4:3 в серии буллитов «Беркут».

Таким образом, первый Кубок Украины разыграли «Сокол» и «Беркут». К этому турниру команды подошли с разной мотивацией. «Сокол» хотел реабилитироваться за неубедительный сезон. Дело в том, что в национальном чемпионате подопечные Сеуканда впервые в истории финишировали за пределами призеров, а в белорусской Экстралиге не пробились в число участников плей-офф. В свою очередь, руководство «Беркута» восприняло как провал второе место в чемпионате Украины и отправило в отставку главного тренера команды Константина Буценко. Помощник наставника Рамиль Юлдашев предложение возглавить команду отверг. Как следствие, на матчи Кубка в статусе играющего тренера команду выводил 35-летний Александр Савицкий. Для нынешнего спортивного директора «Кременчуга» это было начало тренерской карьеры.

«Беркут» (Киев) – «Сокол» (Киев) – 3:7 (1:4, 0:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – Гунько (Бобкин, Бобровников, – больш.), 00:52. 1:1 – А-др Савицкий (Кича), 02:28. 1:2 – С. Черненко (О. Благой, Гунько), 04:58. 1:3 – Бобкин (Гунько, Матвийчук, – больш.), 12:14. 1:4 – Кириченко (Лясковский, Яковенко), 12:56. 1:5 – Панченко (Бондарев, Бега), 33:18. 1:6 – Матвийчук (Бобровников), 37:32. 1:7 – Бондарев (Бега, Лясковский, – больш.), 49:30. 2:7 – О-др Савицкий (Бернацкий, Вит. Гаврилюк, – больш.), 58:42. 3:7 – А-др Савицкий (Савенко, Супрун), 59:59

«Беркут»: Селиверстов (Андрущик, 37:36); Бернацкий – А-др Савицкий, Полковников – Сычев; Василевский – Вит. Гаврилюк – Савенко, Проценко – Майко – Квитченко, Слюсарь – Кича – Дворецкий, Супрун. Тренер – Александр Савицкий

«Сокол»: Пяткевич (Напненко, 55:19); Гунько – О. Благой, Ден. Исаенко – Лясковский, Емельяненко – В. Черненко, Свиридов; Матвийчук – Бобровников – Бобкин, Бега – Бондарев – Панченко, Шевченко – С. Черенко – Катрич, Легачев – Яковенко – Кириченко, Войцеховский. Тренер – Александр Сеуканд

Штраф: 16 – 18

24 марта 2007 года. Бровары. ТРЦ «Терминал». 515 зрителей

"Сокол" – обладатель Кубка Украины-2007

Интересно, что поскольку клубные цвета у обоих финалистов тогда были одинаковыми, бело-синими, компромисс соперники нашли оригинальный. «Беркут» играл финал в своей форме, а «Сокол» вышел в сине-желтых джерси сборной Украины, с рекламой тогдашнего спонсора национальной команды на груди.

В составе «Сокола» тогда отсутствовал ключевой защитник Владимир Алексюк, травмировавший пах. Его заменил, отыграв сезон в составе белорусского «Гомеля», Денис Исаенко. Зато Савицкий имел кадровых проблем гораздо больше. Из-за повреждений из обоймы выпали оба лучших бомбардира первенства Украины Александр Зиневич и Дмитрий Марковский, которые в матчах чемпионата набрали 86 и 77 очков соответственно. Вдобавок в последний момент на больничное решил пойти сын бывшего главного тренера, молодой и перспективный нападающий Никита Буценко. Как следствие, за Кубок «Беркут» сражался двумя парами защитников, номинальные защитники Николай Майко и Павел Дворецкий играли в нападении.

Борьбы в финале, на льду броварского «Терминала» тогда не получилось. «Сокол» фактически снял вопрос о победителе еще в первом периоде. Интересно, что в составе «Беркута» первым и единственным за карьеру хет-триком отличился играющий тренер Александр Савицкий.

Сам Кубок-2007, в отличие от нынешнего, весящего 30 кг, и даже от 16-килограммового чемпионского трофея того сезона, был совсем легким. Тогдашние игроки «Сокола» вспоминают, что в чаше поместилось всего три литра шампанского. Интересно, что после того, как капитан победителей Василий Бобровников получил кубок из рук Анатолия Брезвина, игроки «Сокола» поехали праздновать победу в родной спорткомплекс «Авангард». Тот самый, который через два года закрылся на продолжающуюся поныне реконструкцию.

2022-й: «Сокол» побеждает после 15-летней паузы

Второй розыгрыш Кубка Украины состоялся спустя 15 лет после первого. Возрождение трофея инициировал новый президент ФХУ Георгий Зубко. С этого времени команды борются за новый, 30-килограммовый трофей в черно-серебряных тонах. С этого времени национальный Кубок разыгрывается в честь первого президента ФХУ, члена зала славы Международной федерации хоккея Анатолия Хорозова.

Кубок Украины-2022 проходил 3-6 января на кременчугской арене «Айсберг». Турниру предшествовал грандиозный скандал, спровоцированный владельцем клуба «Донбасс» Борисом Колесниковым, который в ответ на лишение организации «Украинская хоккейная лига» права проводить чемпионат Украины отозвал из национальной сборной в преддверии старта товарищеского турнира в Будапеште семерых хоккеистов своего клуба, а также с двух клубов-сателитов. Также представители клубов, к финансированию которых причастен Колесников, не приехали в ряды юношеской сборной Украины. ФХУ в ответ на такие действия наложило на команды и причастных лиц санкции, за несоблюдение которых команды были сняты с чемпионата, а все причастные игроки и официальные лица были дисквалифицированы. В ответ Колесников организовал альтернативный турнир, который укомплектовал своими командами и назвал его Суперлигой.

В официальном чемпионате Украины осталось четыре команды. Собственно, они разыграли между собой Кубок Украины. На первом этапе коллективы играли между собой в формате каждый с каждым. Два победителя группового турнира выходили в финал.

Киевский «Сокол», выиграв все три матча (11:1 – у херсонского «Днепра», 5:3 – у «Кременчуга», 8:2 – у БСФК), вышел в финал с первого места. «Кременчуг», обыграв 8:0 Команду броварского спортивно-профессионального колледжа и 5:1 «Днепр», стал вторым. В матче за символическое третье место херсонцы выиграли БСФК 7:4.

Таким образом, в финале встретились два главных фаворита.

«Сокол» (Киев) – «Кременчуг» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – Рубан (Михнов), 04:50. 2:0 – Елисеенко (Кузьменко, – больш.), 21:02. 3:0 – Михнов (Кузьменко), 41:14. 4:0 – Рубан (Кузьменко), 49:46. 4:1 – Казьянин (Денискин), 53:09

«Сокол»: Кубрицкий; Мажуга – Алексеев, Хайруллов – Рыбалко, Герцик – Летов, Сысак; Р. Благой – Нименко – Вик. Андрущенко, Рубан – Кузьменко – Михнов, Елисеенко – Смирнов – Павленко, Коржилецкий – М. Симчук – Гончаренко, Давыдов. Тренер – Олег Шафаренко

«Кременчуг»: Мустафин; Тимофеев – Григорян, Серанов – Толстушко, Горлушко – Т. Савицкий, Матусевич; Казьянин – Дубинин – Денискин, Гриценко – Хришпенц – Ворона, Грицких – Баснев – Забавин, Созонов – И. Савченко – Сеник, Сибилевич. Тренер – Александр Савицкий

6 января 2022 года. Кременчуг. Арена «Айсберг»

«Сокол» уверенно выиграл финал. Героями встречи стали голкипер киевлян Дмитрий Кубрицкий, а также кацапский форвард Антон Рубан, сделавший дубль, а еще раньше забросивший «Кременчугу» трижды на групповой стадии. MVP турнира стал на тот момент 38-летний капитан «Сокола» Андрей Михнов.

Интересно, что это был первый и единственный Кубок Украины, который имел свой призовой фонд. Он составлял 500 тысяч гривен. Половину призовых получил обладатель трофея. 125 тысяч – финалист. Команда, занявшая в группе третье место, получила 75 тысяч. БСФК, став четвертым, обогатился на 50 тысяч гривен.

Фото Ирины Василенко. "Сокол" – обладатель Кубка Украины-2022

2023-й: первый триумф «Кременчуга»

Планировалось, что с сезона-2022/23 Кубком Украины будет открываться каждый новый сезон. Но коррективы внесла полномасштабная война, которая сначала остановила чемпионат-2021/22, затем на время парализовала спортивную жизнь совсем. В итоге, когда хоккейные команды собрались и наметили желание играть, руководство ФХУ приняло решение Кубка Украины в первом сезоне в условиях большой войны не играть, сосредоточившись только на чемпионате. Так что третий кубковый розыгрыш открывал сезон-2023/24.

Турнир с участием шести команд, которые на первом этапе были разделены на две группы, как и предыдущий, проходил в Кременчуге. Два победителя составили финальную пару. Победителем первой группы стал победивший «Сокол», который победил, уступая по ходу встречи 1:3, 4:3 в буллитной серии херсонский «Днепр» и 9:1 – киевский «Тризуб». Во встрече за второе место в группе «Днепр» одолел «Тризуб» 4:2.

«Кременчуг», победив 12:3 «Харьковских Берсерков» и 4:1 «Киев Кэпиталз», выиграл группу 2. Еще в одном матче «Кэпиталз» выиграли у «Берсерков» 11:2.

Поэтому финал снова выглядел традиционно.

«Кременчуг» – «Сокол» (Киев) – 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – Толстушко (Бабинец, В. Мазур), 08:41. 1:1 – Лялька (Кривошапкин), 11:16. 1:2 – Чердак (Бабинец, Вл. Алексюк), 12:55. 1:3 – Толстушко (Бабинец, В. Мазур), 28:03. 2:3 – Кривошапкин (Лялька, – больш.), 39:30. 3:3 – Брага (Середницкий), 52:50. 4:3 – Лялька (Кривошапкин), 57:53

«Кременчуг»: Кучер; Варава – Матусевич, Лялька – Кривошапкин – Андрющенко; Игнатенко – Кругляков, С. Тимченко – Средницкий – Брага; Матвиенко – Максименко, Т. Савицкий – Кривенко – Целогородцев; Бабчук – Панков, Вяч. Андрющенко – Федоров – Геворкян. Тренер – Дмитрий Сумец

«Сокол»: Дьяченко; М. Полоницкий – Бондарев, Чердак – Мазур – Бабинец; Филимонов – Толстушко, Ромащенко – Захаров – Бородай; Евсейчик – Вл. Алексюк, Говорушко – Качан – Слюсарь; Горлушко, Костромитин, М. Жеребко. Тренер – Олег Шафаренко

Броски: 47 (20 + 16 + 11) – 24 (5 + 10 + 9)

Штраф: 2 (0+0+2) – 6 (2+2+2)

16 сентября 2022 года. Кременчуг. Арена «Айсберг». Без зрителей

Фото Ирины Василенко. "Кременчуг" – обладатель Кубка Украины-2023

Надо сказать, что «Сокол» после завоевания чемпионства в сезоне-2022/23 сменил главного тренера: вместо Константина Симчука, взявшегося тренировать команду в первом чемпионате в условиях полномасштабки, вернулся, год отработав в Германии, Олег Шафаренко. В межсезонье он заметно сменил состав и начал менять концепцию игры. Изменения оказались болезненными. К тому же серьезное влияние на боеспособность «Сокола» в финале повлиял заработанный в неигровой ситуации за брутальный силовой прием матч-штраф капитаном киевлян Романом Благим. Этот игрок был одним из ключевых для «Сокола» и в критические моменты финала его отсутствие о себе напомнило.

Хотя сначала выглядело, что «Сокол» завоюет Кубок в третий раз подряд. Подопечные Шафаренко вели 3:1, а дублем в их составе отличился защитник Всеволод Толстушко, обычно не отличающийся высокой результативностью. Впрочем, в решающие мгновения матча веское слово сказала ведущая связка «Кременчуга» Лялька – Кривошапкин: в конце второго периода Глеб с передачи Виталия реализовал большинство и сократил счет, а за две минуты до завершения основного времени уже Виталий из ассиста Глеба забросил победную шайбу, которая принесла «горожанам» первый после чемпионства в 2020-м трофей.

Интересно, что во время церемонии награждения игроки «Кременчуга» по энхаэлевскому примеру трофея не касались. Дескать, борьба за главный титул сезона впереди. Но в финальной серии плей-офф чемпионата Украины «Сокол» убедительно реваншировался за поражение в Кубке, победив 4:0.

2024-й: феерический дебют «Шторма»

Кубок Украины-2024 проходил на фоне большого скандала, связанного с борьбой за власть в ФХУ и поначалу не имел официального статуса. Может, турнир в таком формате вообще бы не состоялся, но «Кременчуг», владелец которого Сергей Мазур боролся за пост президента Федерации с ее в то время еще действующим главой Георгием Зубко, был обладателем трофея и держал его в собственном клубном музее (назовем это так). Соответственно, о первом турнире сезона команды, не понимая, начнется ли чемпионат вообще, договорились кулуарно и сыграли Кубок снова в Кременчуге.

В этот раз команд-участниц было пять и формат соревнований немного изменился. Начались соревнования 26-27 сентября с трех четвертьфиналов. Два из них принесли сенсацию. И если поражение «Сокола» 1:4 от новосозданного, но укомплектованного бывшими хоккеистами и тренерами херсонского «Днепра» одесского «Шторма» еще подвергалось здравому смыслу, то те же 1:4 во встрече киевских «Кэпиталз» и «Тризуба» стали грандиозной, возможно, самой большой сенсацией в истории турнира. Героем встречи стал голкипер «Тризуба» Даниил Макаренко. Еще в одном четвертьфинале «Днепр» победил «Берсерки» – 4:2.

«Шторм» продолжил удивлять и в полуфинале, сенсационно одолев там 3:2 «Кременчуг». Другим финалистом ожидаемо стал «Тризуб», не оставивший шансов обновленному, фактически юниорскому варианту херсонского «Днепра» – 6:0.

Собственно, в финале борьбы тоже не вышло.

Фото Ирины Василенко. "Шторм" – обладатель Кубка Украины-2024

«Тризуб» (Киев) – «Шторм» (Одесса) – 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Кобыльник (больг), 05:00. 0:2 – Н. Сидоренко, 26:03. 0:3 – Омельчук (Никонов, Пойманов), 29:32. 0:4 – Н. Сидоренко (Варава), 36:40. 0:5 – Крикля (Стецюра, Варава), 35:36. 0:6 – Кобыльник (Варава, Никонов), 44:12

«Тризуб»: Макаренко (Касатонов, 40:00); Таран – Хонин, Сеник – Халин – Дуюн; Дворецкий – М. Васильев, Черемнов – Росляков – Зык; Щербатюк – Горбунов, Лисовой – Даниленко – Высотенко; Небаян – Байбарза, Деревянко, Терзи. Тренер – Александр Яковенко

«Шторм»: Захарченко; Ратушный – Варава, Сидоренко – Крикля – Кобыльник; Портной – Р. Бойко, Мосюк – Куцевич – Скороход; Стоцкий – Абдуллаев, Омельчук – Пойманов – Никонов; С. Новиков – Сапожник, Стецюра – Вал. Алексюк – Ревука. Тренер – Александр Бобкин

29 сентября 2024 года. Кременчуг. Арена «Айсберг»

Завтра, 24 сентября 2025 года, четыре команды – «Кременчуг», «Сокол», «Днепр» и мифическая «Одесщина» – начнут в Одессе пятый кубковый розыгрыш. «Киев Кэпиталз» и «Шторм», финалист чемпионата и действующий обладатель кубкового трофея, в нынешние соревнования не заявились.

