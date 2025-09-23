Connect with us
Футбол

Ла Лига. Эспаньол – Валенсия 2:2. Триллер с развязкой на последних секундах

    • Ла Лига, 6-й тур

    23 сентября, 20.00. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона)

    Эспаньол – Валенсия 2:2

    Голы: Кабрера, 59, Пуадо, 90+6 – Данжума, 15, 62

    Предупреждения: Пикель, Лопез, Диакаби, Сантамария

    Эспаньол: Марк Дмитриевич – Омара Эль Хиляли(Санчес), Ридель, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро(Салинас) – Пикель(Фернандез), Лозано(Гонсалез) – Долан(Рока), Экспозито, Пуадо – Гарсия

    Валенсия: Агиррезабала – Димитри Фулькьер, Сезар Таррега, Диакаби, Гайя (Васкез) – Риоха (Герра), Сантамария, Пепелу (Угринич), Лопез (Бельтран) – Уго Дуро, Данжума (Коррея)

