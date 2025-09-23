Ла Лига. Эспаньол – Валенсия 2:2. Триллер с развязкой на последних секундах

Ла Лига, 6-й тур
23 сентября, 20.00. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона)
Эспаньол – Валенсия 2:2
Голы: Кабрера, 59, Пуадо, 90+6 – Данжума, 15, 62
Предупреждения: Пикель, Лопез, Диакаби, Сантамария
Эспаньол: Марк Дмитриевич – Омара Эль Хиляли(Санчес), Ридель, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро(Салинас) – Пикель(Фернандез), Лозано(Гонсалез) – Долан(Рока), Экспозито, Пуадо – Гарсия
Валенсия: Агиррезабала – Димитри Фулькьер, Сезар Таррега, Диакаби, Гайя (Васкез) – Риоха (Герра), Сантамария, Пепелу (Угринич), Лопез (Бельтран) – Уго Дуро, Данжума (Коррея)