Не профессиональный бой. Известны правила поединка Джервонта – Пол

14 ноября в Майами состоится поединком между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом. Событие перенесли из Атланты, потому что в штате Джорджия бой запретили.

Стало известно, что поединок не будет профессиональным – бой будет зачислен в статистику обоих боксеров как выставочный.

Пол и Дэвис проведут 10 раундов по три минуты каждый, а перчатки боксеров будут увеличенного размера для обеспечения безопасности спортсменов.

Проблема в том, что Пол выступает в крузервейте и может перейти в супертяжи, тогда как Джервонта изначально является легковесом и весит более чем на 30 кг меньше.

Организаторы установили максимальный вес, с которым к бою может подойти Пол – 88,5 кг.

