Самый большой бой со времен Кличко. Супертяж проведет титульный поединок

Getty Images/Global Images Ukraine. Агит Кабайел

По информации немецких СМИ, супертяж Агит Кабайел 10 января проведет поединок, в котором будет защищать свой временный титул WBC.

Сообщается, что бой пройдет в Германии, а событие уже называют самым большим боем в стране со времен поединков братьев Кличко.

Соперник Кабайела пока официально не назван, но ожидается, что это будет боксер из топ-10 рейтинга одной из организаций. Агит может стать претендентом на титул WBC Александра Усика.

Кабайел в профессионалах провел 26 боев и одержал 26 побед. В последнем на этот момент поединке немец нокаутировал Чжана Чжилея.

sport.ua