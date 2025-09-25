Mercedes и Расселл не могут согласовать новый контракт

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф уже говорил, что продление контракта с Джорджем Расселлом на следующий сезон – вопрос решённый, и сторонам осталось согласовать формальности. Однако по информации британской прессы, в действительности всё не так гладко, как представляется публике.

В Mercedes действительно хотят продлить контракт с гонщиком, однако соглашение до сих пор не подписано, поскольку стороны не могут договориться по нескольким принципиальным моментам.

Первое противоречие в позициях сторон – размер зарплаты. Джордж Расселл, чья зарплата по оценкам экспертов составляет $15 миллионов в год, настаивает на её увеличении, будучи признанным лидером команды. В Mercedes готовы пойти гонщику на уступки, но о какой сумме в данный момент идёт речь, не называется. Кроме того, Джордж настаивает на уменьшении количества рекламных дней в году, в которых он должен участвовать.

Второе противоречие, по которому стороны пока не смогли прийти к компромиссу, – продолжительность контракта. Расселл хочет подписать двухлетнее соглашение до конца 2027 года, тогда как в Mercedes предлагают ему однолетний контракт на 2026-й с возможностью продления при условии достижения гонщиком определённых результатов.

В Mercedes не хотят брать на себя двухлетнее обязательство перед Джорджем, поскольку не оставили надежду заполучить Макса Ферстаппена, который формально должен определиться со своими дальнейшими планами летом 2026 года.

Эксперты не сомневаются, что так или иначе Mercedes и Джордж Расселл найдут компромисс, но как быстро это произойдёт, остаётся неясно.

Источник