Ферстаппен: Очень полезно получить опыт на Nordschleife

Макс Ферстаппен выполнил задачу, стоявшую перед ним в этот уик-энд – получил лицензию немецкой автофедерации, дающую право выступать в гонках серии NLS. Nürburgring Langstrecken-Serie – это серия гонок на выносливость, этапы которой проходят на легендарной «Северной петле» Нюрбургринга.

Это значит, что теперь у него есть формальное право участвовать в этих гонках за рулём машин самой быстрой категории GT3. Собственно, не было никаких сомнений, что у него это прекрасно получится, но таковы формальные правила: любой гонщик, даже четырёхкратный чемпион мира, должен пройти обязательную процедуру и подтвердить свою квалификацию за рулём менее мощной техники. Именно это Макс успешно проделал сегодня.

«Всё прошло гладко, я заработал лицензию DMSB Permit Nordschleife, поэтому доволен, – такой комментарий Макса появился на его официальном сайте. – Я получил настоящее удовольствие, но на этой трассе всегда так. Было здорово проехать несколько отрезков гонки, в которой нужно пробиваться через трафик, ведь в ней участвуют и более быстрые, и более медленные машины.

Кроме того, в какие-то моменты гонка была нейтрализована, на трассе вывешивались двойные жёлтые флаги и обычные жёлтые флаги. Я пилотировал на мокром асфальте, на сухой трассе и на подсыхающей. Я набираюсь опыта, учусь чувствовать, на каких участках есть сцепление, а где его нет, а также провёл процедуру старта. Для меня очень полезно получить такой опыт на этой трассе…

Было бы классно выступить здесь в 24-часовой гонке за рулём машины GT3».

Всего на старт сегодняшней гонки вышли 114 машин; Макс без проблем проехал за рулём спорткара Porsche 718 Cayman GT4 CS её первый отрезок, состоявший из семи кругов, затем побывал в боксах, где машину дозаправили, поменяли на ней резину, после чего он проехал ещё семь кругов, каждый из которых равен 20,8 км.

Свой лучший круг Ферстаппен проехал за 9:01,410, это было ещё на сухом асфальте, а затем, когда его сменил Крис Лалхэм, начался дождь, и напарнику Макса уже пришлось возвращаться в боксы за дождевыми шинами.

Всего они проехали сегодня 584,592 км, заняв 7-е место в своём классе и 27-е в абсолютном зачёте.

Источник