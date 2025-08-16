Слухи: Хорнер и Перес могут вновь встретиться в Cadillac F1

Когда в Red Bull отстранили Кристиана Хорнера от работы, а затем и вовсе расторгли контракт с бывшим руководителем своей команды, многие высказывали предположение, что он ещё вернётся в Формулу 1.

Auto Motor und Sport пишет, что 51-летний британский менеджер с 20-летним опытом работы в одной из лучших команд чемпионата может пригодиться Cadillac F1.

До этого циркулировали слухи, что в услугах Хорнера могут быть заинтересованы в Alpine и Ferrari, но теория, выдвинутая немецким изданием, представляется более логичной.

Хотя формально у новой команды есть руководитель, Грэм Лоудон, но Хорнер якобы может занять его место, тогда как тот перейдёт на другую должность. В руководстве заводского проекта General Motors понимают, что особенно на начальном этапе столь ответственный пост лучше доверить максимально опытному профессионалу с историей успеха. У Хорнера она есть, тогда как Лоудон этим похвастаться не может.

Ещё один плюс в пользу такого сценария – давние деловые отношения Хорнера с Серхио Пересом, чей контракт с Cadillac считается едва ли не решённым делом. Кристиан действительно прекрасно знает возможности мексиканского гонщика, знает, как добиться от него нужной отдачи.

Впрочем, никаких формальных доводов в пользу подобной теории нет, хотя приглашение Хорнера действительно могло бы привлечь ещё больше внимания к Cadillac F1, в чём, конечно, новая команда должна быть заинтересована.

