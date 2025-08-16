Ла Лига: Прогноз на сезон 2025/26 и главные события

Чемпионат Испании, Ла Лига, остается одним из самых сильных футбольных турниров в Европе, хотя его позиции постепенно ослабевают на фоне специфической политики руководства лиги. Однако интерес к матчам «Реала», «Барселоны» и других клубов продолжает оставаться высоким. В сезоне 2025/26 нас ждет немало захватывающих событий и встреч, которые наверняка не оставят равнодушными любителей футбола. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Барселона: красота на поле, проблемы за кулисами

На поле «Барселона» продолжает радовать своих поклонников отличными атакующими действиями. В прошлом сезоне команда забила 102 гола в 38 турах, и в новом сезоне они остаются одной из самых мощных атакующих команд Ла Лиги. Рафинья, Левандовский и Ямаль — это лишь несколько звезд, которые ведут команду к победам.

Однако проблемы с финансами не уходят. «Барса» имеет миллиардный долг и не может спокойно регистрировать новых игроков. В то же время, новый тренер Ганс Флик работает над улучшением обороны, после того как команда пропустила 39 голов в прошлом сезоне. В этом плане он рассчитывает на Рональда Араухо, которому подарил книгу психолога Хорди Хииля “Преодолей свои границы”.

Реал Мадрид: перестройка и новые лица

«Реал Мадрид» находится на стадии перестройки, и новый тренер Хаби Алонсо строит абсолютно новую команду. После ухода Луки Модрича и Лукаса Васкеса, «Вершковые» подписали несколько крупных игроков, включая Трента Александера-Арнольда и Альваро Каррераса. Эти покупки должны усилить защиту, где команде необходимо укрепление.

Тем не менее, команда еще не достигла полной гармонии, и фанатам предстоит увидеть много экспериментов от тренера. Несмотря на это, «Реал» ставит амбициозные цели — вернуться на лидирующие позиции в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Атлетико: фокус на молодых и новых игроках

«Атлетико» активно работает на трансферном рынке, потратив этим летом 175 миллионов евро на новобранцев. Команда Симеоне активно обновляет состав, давая шанс молодым футболистам, таким как Ганцко и Джонни Кардосо. Эти новички должны усилить защиту и центр поля, но для успешных выступлений в Лиге чемпионов клубу нужно будет усилить атаку.

Невзирая на новые приобретения, «Атлетико» пока что имеет ограниченный состав для игры на двух фронтах. Однако клуб будет бороться за места в ТОП-4 и не сдаваться в Ла Лиге.

Вильярреал и Бетис: борьба за еврокубки

Эти команды остаются важными претендентами на места в еврокубках. Вильярреал усилился перспективным Молейро из «Лас-Пальмаса», а у Бетиса возникли проблемы из-за травмы Иско, который выбыл на 3 месяца. Несмотря на трудности, эти клубы будут бороться за место в еврокубках.

Интрига сезона и новые правила

Ла Лига планирует провести матчи за пределами Испании. Тебас и его партнеры уже начали работу над организацией матчей в США. Это откроет Ла Лиге доступ к новому рынку и позволит расширить фан-базу на международной арене. Первый матч планируется в Маями между «Барселоной» и «Вильярреалом» в декабре, хотя окончательных подтверждений пока нет.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч УПЛ Эпицентр – Динамо Киев.