Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»

Бывший чемпион Тони Беллью считает, что у Диллиана Уайта нет шансов против 20-летнего Мозеса Итаумы, однако ветерану заплатили большие деньги, чтобы он вышел на поединок.

«Я думаю, что Диллиан находится в конце своего боксерского пути и карьеры. Однако ему заплатили королевские деньги, чтобы он вышел на бой с Итаумой и попытался справиться с ним», – сказал Беллью.

Поединок состоится в субботу, фаворитом считается именно Итаума.

Итаума планирует вырасти благодаря Уайту. Готов ли Диллиан дать бой?

