Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Влиятельные британские промоутеры Эдди Хирн (Matchroom) и Фрэнк Уоррен (Queensberry) в эфире DAZN ответили на несколько вопросов о боксе. Они единогласно назвали самый ожидаемый бой в супертяжелом весе.

– Какой поединок является самым ожидаемым для вас в супертяжелом весе?

– Ответ очевиден. Это противостояния Энтонии Джошуа и Тайсона Фьюри. Но мы ведь не знаем, что может случиться в будущем, – сказал Хирн.

– Я согласен. Все болельщики хотят увидеть этот бой. И британские фанаты, и другие поклонники бокса. Я не знаю, по какой причине Джошуа и Фьюри не встретились на ринге. В этом случае у нас еще есть шанс организовать такой поединок. Фьюри рано или поздно надоест стричь газон на заднем дворе своего дома, – считает Уоррен.

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sport.ua