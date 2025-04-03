Пиастри: Первые гонки так же важны, как и последние

После двух этапов сезона Оскар Пиастри занимает четвёртое место в личном зачёте, десять очков уступая напарнику Ландо Норрису. В четверг в Сузуке австралийский гонщик McLaren говорил, что прошло ещё слишком мало гонок, чтобы обращать внимание на ситуацию в чемпионате.

«Конечно, я хочу сократить то отставание, которое у меня есть, – говорит Оскар Пиастри. – Но впереди ещё двадцать две гонки, и если уже сейчас начать думать о количестве очков, то год получится очень нервным.

Можно выиграть и проиграть в начале сезона, но точно также можно выиграть и проиграть в конце года. Первые шесть гонок так же важны, как и последние шесть. В моей карьере было много сезонов, когда я смотрел на количество очков и видел, где потерял. В целом, не так важно, когда конкретно были потеряны очки, важнее то, что они были потеряны по ходу сезона.

Поэтому важно, когда уик-энд складывается не лучшим образом, постараться всё равно выжимать максимум из ситуации».

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