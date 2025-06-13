Юки Цунода: Я предложил команде несколько идей

В Red Bull Racing планировали для Юки Цуноды тесты за рулём чемпионской машины RB19 2023 года в Сильверстоуне, но из-за плохой погоды заезды пришлось отменить. Вместо этого японский гонщик отработал на тестах в Барселоне сразу после Гран При Испании, и в Монреале поделился впечатлениями.

«Я проехал много кругов, – рассказал Юки Цунода. – Было интересно опробовать RB19 на той же трассе, на которой я только что пилотировал RB21 во время гонки.

Разница между этими двумя машинами очевидная. Кроме того, я заметил, что подход к работе с резиной тоже отличается. Я считаю, что смог предоставить команде хорошую обратную связь и предложить несколько идей, которые могут помочь прибавить или извлечь некоторые преимущества из RB19.

В целом, разница не такая огромная, так что это хорошо. Кроме того, были тесты шин 2026 года, поэтому я был сосредоточен только на обратной связи».

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