Штутгарт. Энгель обыграл теннисиста топ-40 и стал самым молодым четвертьфиналистом в истории турнира, Зверев выиграл 30-й матч в сезоне

Результаты четвертого игрового дня на турнире АТР 250 в Германии



Штутгарт, Германия • 9-15 июня • трава • €778,445

Действующий чемпион: Джек Дрэйпер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) – Корентен Муте (Франция) 6:1, 7:6(7)

Брэндон Накашима (США, 6) – Лернер Тьен (США) 7:6(5), 6:3

Джастин Энгель (Германия, WC) – Алекс Микельсен (США, 7) 6:4, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 6:4, 6:4

• Александр Зверев потратил почти два часа игрового времени на свою победу в стартовом матче на соревнованиях в Штутгарте. Третий номер рейтинга АТР выиграл 40-й матч в карьере на турнирах АТР на траве и одержал 30-ю победу в этом сезоне. В четвертьфинале Зверев сыграет против американца Брэндона Накашимы, у которого выиграл все три очных поединка.

• 17-летний Джастин Энгель одержал самую рейтинговую победу в карьере, переиграв 35-ю ракетку мира Алекса Микельсена. Энгель стал самым молодым четвертьфиналистом в истории турнира в Штутгарте и самым молодым игроком, прошедшим в 1/4 соревнований АТР на траве, с 1985 года, когда Борис Беккер выиграл Уимблдон. Следующим соперником Энгеля стал 29-й номер рейтинга АТР Феликс Оже-Альяссим.

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