Стефанос Циципас – о поражении во втором круге Ролан Гаррос: “Это разочарование, очень больно вылететь так рано”

Греческий теннисист пообщался с журналистами после неожиданного поражения на Открытом чемпионате Франции



Стефанос Циципас впервые с 2018 года не смог пройти дальше второго круга на турнире в Париже. Напомним, что четыре года назад грек дошел до финала соревнований.

О поражении во втором круге от Маттео Джиганте

“Это разочарование. Я ожидал от себя больших достижений за эти две недели. Поэтому так рано вылететь из такого турнира для меня очень больно, и я попытаюсь проанализировать, что именно пошло не так, и поработать над этим. Конечно, я должен отдать должное своему сопернику, потому что он играл невероятно. Его атлетизм и решительность на протяжении всего матча поразили меня, и сегодня он был для меня очень сильным соперником. Желаю ему успехов на этом турнире. Я думаю, он может показать здесь большие вещи”.

О возвращении к своей старой ракетке

“Я стараюсь вернуться к тому, что мне комфортно и что я знаю лучше всего. Я имел несколько результатов на предыдущих турнирах на грунтовом покрытии, которые меня разочаровали. Мне казалось, что, возможно, я не заслуживал того, чтобы проигрывать матчи именно таким образом. Мне казалось, что я как будто отдал матч. В тех двух-трех матчах, которые я сыграл, я не мог контролировать невынужденные ошибки. Возможно, я играл бы хорошо на грунте и мог бы достичь того, чего не мог достичь раньше, но я не чувствовал себя комфортно. Поэтому я решил вернуться к тому, что мне удобно и что я знаю лучше всего, к тому, что работает и хорошо мне служило на грунте в течение последних нескольких лет”.

О своей карьере в последние несколько лет

“Что изменилось? Есть такое дело, с которым раньше не сталкивался, – это травмы, которые появлялись. Психологически они нанесли мне большой вред. Есть много разных, как бы это сказать, вещей, которые появились после этих травм, которые заставили меня чувствовать себя немного некомфортно, заставили меня немного потерять надежду относительно того, как мое тело может реагировать на определенные ситуации и постоянные требования тура. Давление, которому подвергалось мое тело, чтобы выдержать эти матчи и долгие сражения… Я чувствую, что раньше я был, наверное, более свежим. Я просто пытаюсь снова найти тот баланс, чтобы я мог проходить матч за матчем, чувствуя себя максимально свежим и в лучшей форме, на которую я способен. Я чувствую, что с годами я начал понимать, насколько это важно, чтобы бороться за большие титулы и пытаться сделать что-то важное и полезное”.



Фото: Getty Images.

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