В Монако Льюис Хэмилтон получил штраф с потерей позиций на старте гонки, помешав Максу Ферстаппену из-за недопонимания со своим гоночным инженером. Во время гонки недопонимание между ними проскальзывало в эфир ещё несколько раз, и это привело к предположениям, что они не в состоянии найти общий язык, и это ещё больше усложняет процесс адаптации Хэмилтона в Ferrari.

В четверг в Барселоне Льюис назвал такие предположения чушью и подчеркнул, что у него с Адами прекрасные отношения.

Льюис Хэмилтон: «Мы постоянно всё лучше узнаём друг друга и приспосабливаемся к тому, как нам обоим нравится работать. В прошлом он работал со многими разными гонщиками. Между нами вообще нет никаких проблем.

Ходит много слухов, но большая часть из них полная чушь. В конечном итоге у нас прекрасные отношения. Мне очень нравится работать с ним, и он отличный парень.

Мы оба работаем с максимальной отдачей, но у нас не всё получается каждый уик-энд. Есть ли между нами разногласия? Как и в любых других отношениях, но мы их преодолеваем. Мы работаем сообща и хотим вместе выиграть титул. Мы работаем над тем, чтобы вывести команду вперёд.

Все эти слухи обычный шум, на который мы не обращаем внимания. Вы можете продолжать обсуждать эту тему, но это никак не влияет на нашу работу.

В гонке в Монако у меня были проблемы с радио, из-за чего я получал не всю информацию. Но мы всё обсудили после финиша».

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