Команда NASCAR раскрасит машину в честь Джима Кларка

31 мая 1965 года Джим Кларк за рулём машины Lotus с двигателем Ford выиграл классическую гонку Indy 500, став единственным за всю историю автоспорта, кому удалось в одном сезоне совместить это достижение с завоеванием титула в Формуле 1.

В память о той победе выдающегося шотландского гонщика команда Wood Brothers Racing, выступающая в NASCAR Cup, высшей лиге этой серии, решила раскрасить свой Ford Mustang №21 в ту же зелёно-жёлтую цветовую гамму, какой в те времена отличались машины Lotus.

Причём у этой акции есть абсолютно серьёзное историческое обоснование: дело в том, что команда Wood Brothers тогда, полвека назад, предоставляла Team Lotus техническую поддержку, и в состав её бригады, работавшей с машиной Джима Кларка, входили и сами братья Вуд – Гленн, Леонард, Делано и Рэй Ли.

Они основали свою команду за 15 лет до этого события, и она выступала в NASCAR уже тогда. Их умение быстро и чётко проводить пит-стопы стало одним из ключевых факторов, предопределивших победу Кларка – разумеется, наряду с мастерством самого гонщика.

Команда Wood Brothers представила памятную раскраску своей машины на специальной церемонии, проходившей в Музее Генри Форда в Дирборне, где также выставлена та самая машина Lotus, на которой в Indy 500 выступал Джим Кларк.

В наше время этой командой руководят дети и внуки её основателей, и один из них, Джон Вуд, президент Wood Brothers Racing, в своей речи сказал: «Это был действительно интересный проект, над которым мы работали вместе с командой, стараясь учесть все нюансы, чтобы он достоверно отражал столь важный исторический момент.

Этот проект наполнен особым смыслом благодаря всему, что связывает нашу семью с той победой в Indy 500. Тем более что мы представляем его в Музее Генри Форда рядом с той самой машиной. Оформить наш Ford Mustang №21 в такие же цвета – отличный способ отметить ту победу, и я думаю, что болельщики это оценят».

Стоит упомянуть и ещё один момент: 6 апреля машина №21, выкрашенная в эту историческую цветовую гамму, выйдет на старт гонки на овальном автодроме в Дарлингтоне, штат Южная Каролина. 60 лет назад именно на Darlington Raceway состоялся первый разговор между представителем Ford Motor Company и Гленном Вудом, когда команде Wood Brothers было предложено объединить усилия с Team Lotus и поработать во время Indy 500.

В 2025 году за Wood Brothers выступает Джош Берри, который отличился в минувшее воскресенье, выиграв гонку на овальном автодроме в Лас-Вегасе, завоевав для команды 101 победу в её истории.

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