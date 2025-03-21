Камбосос возвращается боем против ноунейма. Шансов у того мало, но есть

Getty Images/Global Images Ukraine. Камбосос – Уилли

22 марта в Сиднее, Австралия, бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21–3, 10 КО) встретится с молодым австралийским проспектом Джейком Вилли (16–1, 15 КО). Именно такого соперника Камбосос выбрал для своего возвращения после предыдущего поражения. Что ж, для местного рынка, может быть, это и неплохо.

Камбосос проиграл нокаутом в предыдущей встрече. Однако все еще говорит о титулах и возвращении в топ

Карьера Джорджа Камбососа довольно странная. Он побеждал Теофимо Лопеса, дважды сражался с Девином Хейни, боксировал против Василия Ломаченко. В то же время, три из четырех этих поединков Джордж проиграл, но остается в условном топе легкой категории.

Последний его бой – как раз против Ломаченко. Достаточно простой бой для Василия, как и ожидалось. Несмотря на возраст, перерывы в выступлениях, Ломаченко разобрался с этим соперником без особых проблем, а в конце встречи еще и нокаутировал. Причем сделал это красиво – ударами по туловищу. В том поединке Камбосос проиграл два чемпионских титула: IBF и IBO. Однако в своих заявлениях между боями он остается громким и провокационным. Продолжает насмехаться над Теофимо Лопесом, который уже давно пошел вверх по весовым категориям, и рассказывает, что встречался со всеми топами легкого веса.

Возвращение планировалось в Австралии, но чуть не сорвалось: предыдущий оппонент выбыл из поединка за неделю до выхода в ринг. Пришлось быстро искать замену, и ею стал 24-летний местный проспект Джейк Вилли.

Это несколько не согласуется с историями Камбососа о его величии. Джордж реально планирует возвращаться на чемпионский путь, и времени у него более, чем достаточно. Австралийцу всего 31 год, а он имеет в рекорде большие имена. А еще – категорию, в которой достаточно просто сделать громкий поединок, если сложатся обстоятельства.

Камбосос все еще не встречался с Шакуром Стивенсоном, о котором он тоже регулярно высказывается. Не бился против Джервонты Дэвиса, но здесь шансов вообще минимум – не только на победу, но и на организацию. Однако австралиец – такой боксер, который не теряется и постоянно находит выходы на чемпионские противостояния и пребывание на верху рейтингов. За это ему стоит благодарить команду, которая работает точно и четко.

Встреча с Вилли точно не влечет за собой интриги. Молодой парень, который вообще не собирался драться. Джейк купил билет на этот поединок, собирался сходить с тренером, посмотреть бокс. А теперь будет в главном событии вечера.

Нельзя сказать, что он вообще не готовился и придет в ринг, только-только поднявшись с кровати. Поединок Джейка планировался через три недели. Конечно, сейчас не лучшее время для выхода в ринг, учитывая циклы подготовки. Однако это и не совсем не натренированный боксер, ничем не занимавшийся.

Сам Вилли заявляет, что он – в полном физическом порядке. Готов к поединку и покажет свой максимум. Что и не удивительно – другого заявления ждать перед поединком не стоило.

Джейк – хороший начинающий боксер. Хотя и начинающим его называть уже не очень уместно. Все-таки в боксе он с 2020 года. Многие за пять лет уже чемпионские титулы имеют, а он – все еще проспект.

Что точно хорошо делает Вилли, так это нокаутирует соперников. 15 нокаутов в 16-ти поединках – отличный результат. И да, конечно, есть вопросы относительно уровня оппозиции. Все же нокаутировать середняков – легче, чем то же самое сделать против Джорджа Камбососа.

Кто фаворит?

Бывший чемпион мира – с большим отрывом. На Джорджа Камбососа можно поставить с коэффициентом 1.08, в то время как на Джейка Вилли – с 8.00. Если думать логически и приводить адекватные аргументы, то найти причины возможной победы Вилли крайне сложно. Смотрите сами: Вилли – молодой, малоопытный боксер. За пять лет в профессиональном боксе у него не было ни одного действительно сложного испытания. Это будет первым. К тому же, на этот бой Джейк выходит на коротком извещении, готовясь к другому оппоненту и на другую дату.

Кроме того, есть стилистические особенности. Вилли – агрессивный боксер с тяжелым ударом, но иногда платит за свое желание делать шоу. Джейк не раз пропускал навстречу, а единственное поражение в карьере произошло в бою с соперником, который имел рекорд 0–2 на момент поединка, и это было поражение техническим нокаутом на старте поединка.

Камбосос – не идеальный боксер, но действительно прошел несколько больших испытаний серьезными соперниками. Сражался за титулы, чувствовал давление. Он все еще молод. И неплохой боксер, который может поймать такого горячо желающего нокаута соперника и нокаутировать его.

Однако есть и другая сторона, сугубо теоретическая. Джордж может отнестись к сопернику не так, как следует. Понимать свое преимущество и попытаться слишком агрессивно и уверенно победить на старте. А пока Вилли свеж, рваться в драку с ним, возможно, и не стоит. Вот в этом и есть шанс на апсет. Нарваться на удар и быть нокаутированным может любой. А Камбосос никогда не являлся идеалом защитных действий.

sport.ua